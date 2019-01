Streit um Orden - "Valentin ist Welten entfernt von Gabalier"

Seit 1973 wird der Karl-Valentin-Orden verliehen, für humorvolle Auftritte im Sinne Karl Valentins - so steht es in den Statuten der Münchner Faschingsgesellschaft Narhalla. Jetzt bekommt ihn der österreichische Musiker Andreas Gabalier. Er begeistert ein Millionenpublikum, steht aber auch immer wieder in der Kritik wegen Äußerungen über Homosexuelle, Frauen und eine Nähe zur rechtpopulistischen FPÖ.

Scharfe Kritik von Valentin-Nachlassverwalter Fette

Der Münchner Rechtsanwalt Gunter Fette hat die geplante Verleihung des Ordens an Gabalier scharf kritisiert. "Schon die Begründung der Narhalla, dass Andreas Gabalier wie auch Karl Valentin ein Volkssänger sei, ist abwegig und zeugt von gar zu dümmlichem Unverstand der Narhalla", sagte Fette dem Bayerischen Rundfunk. "Karl Valentin ist Welten weit entfernt von dem, was Gabalier treibt und tut und aussagt, dass ich da nicht die geringste Verbindung herstellen kann."

"Gabalier spielt unterschwellig mit Symbol des Hakenkreuzes"

Auch die politischen Äußerungen von Andreas Gabalier passen laut Fette nicht zu Valentin. Dieser habe einen Standpunkt gehabt, dies erkenne man in seinen Werken, in denen sich Valentin gegen all das ausdrückt, was die Nazis verkörpert haben. "Manchmal ist er dabei haarscharf am KZ vorbeigeschrammt", sagte Fette. Wenn Gabalier heute auf einem Albumcover eine Hakenkreuz-Pose darstellt, dann spiele er unterschwellig mit diesem Symbol und die, die er damit ansprechen wolle, würden dieses Symbol auch erkennen, so Fette.

Für Fette ist bei manchen Textpassagen völlig eindeutig, welche politische Haltung da mitschwingt, etwa wenn Gabalier in seinem Song über Motorradfahrer von sich grüßenden Italienern, Deutschen und Japanern singe. "Da fällt einem sofort die Dreierachse Deutschland, Italien, Japan ein, als faschistischer Verbund. Warum wählt er solche Texte?"

Rechtlich will Fette nicht gegen die Narrhalla vorgehen. Dies könne er der Familie nicht antun, so Fette. Der Münchner Rechtsanwalt verwaltet seit 1970 den urheberrechtlichen Nachlass von Valentin.