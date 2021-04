Streit um Namen für neuen Uni-Stadtteil in Nürnberg

In den kommenden Jahren soll die Technische Universität Nürnberg (TUN) auf einem ehemaligen Eisenbahngelände im Süden der Stadt entstehen. Das etwa 90 Hektar große Areal, auf dem neben der Universität auch Wohnungen und eine große Grünfläche entstehen sollen, wird derzeit von der Immobilien-Firma Aurelis unter dem Namen "Lichtenreuth" vermarktet. Diese Bezeichnung ist ein Kunstwort und stößt in der Stadtgesellschaft auf Ablehnung.

Stadt startet Wettbewerb zur Namensfindung

Deshalb hat die Stadt Nürnberg einen Wettbewerb zur Suche eines passenden Namens für den Stadtteil gestartet, in dem einmal 5.000 Menschen leben und 6.000 Studierende lernen sollen. Die Immobilienfirma Aurelis hat nun in einem Brief an Nürnbergs OB Marcus König (CSU) darum gebeten, dem Namen "Lichtenreuth" eine Chance zu geben.

Immobilienfirma will an Namen festhalten

Der Name nehme Bezug auf einen alten Forstbezirk, in dem sich das Gebiet befindet, sagte Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. Die Endung "-reuth" weise auf eine Rodung hin und finde sich in zahlreichen andren Stadtteilnamen in Nürnberg. Außerdem werde der Name "Lichtenreuth" zwischenzeitlich von der Bevölkerung gut angenommen, so Wiegand. Der städtische Namenswettbewerb läuft noch bis zum 18. April. Dann wird eine Jury dem Stadtrat zwei bis drei favorisierte Empfehlungen vorlegen. Der hat dann das letzte Wort bei der Namensgebung für den neuen Uni-Stadtteil in Nürnberg.