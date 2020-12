Streit um Mund-Nasen-Schutz: Rentner bedroht Mann mit Messer

In einem Supermarkt in Passau ist am Montagnachmittag ein Streit zwischen zwei Kunden um das richtige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eskaliert.

Rentner bedroht Mann mit Klappmesser

Ein 39-jähriger Mann hatte einen 62-jährigen Rentner darauf aufmerksam gemacht, dass er seinen Mund-Nasen-Schutz offenbar nicht ordnungsgemäß trägt. Daraufhin entwickelte sich laut Polizei eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die darin mündete, dass der Rentner ein kleines Klappmesser zückte und den 39-Jährigen damit bedrohte.

Anzeige für 62-Jährigen

Die Filialleitung verständigte die Polizei, die den Streit schnell schlichten konnte. Der 62-Jährige wurde wegen Bedrohung angezeigt. Verletzt wurde niemand.