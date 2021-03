Streit um Müllverbrennung in Altenstadt vorerst beigelegt

Das Heizkraftwerk in Altenstadt produziert seit über 20 Jahren grünen Strom aus Biomasse und ist Vorreiter für regenerative Energie in Deutschland. Bisher werden im Heizkraftwerk in Altenstadt (Lkr. Weilheim-Schongau) nur Altholz und Grüngut wie Äste oder Hecken energetisch verwertet. Der Betreiber wollte künftig Müll beimischen.

Stromerzeugung durch Altholz in Altenstadt von EGG gefördert

Der Antrag ist nun erstmal vom Tisch. Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) macht es möglich. Stromerzeugung durch Holz wird im Erneuerbaren-Energie-Gesetz weitere zwei Jahre voll gefördert, danach geht der Zuschuss schrittweise bis 2026 herunter. Auch Altholz, das in Altenstadt in den Ofen kommt, fällt darunter.

Anlagenbetreiber Siegfried Schuster hatte keine weitere Förderung vermutet, darum stellte er auch den Antrag Ersatzbrennstoffe beizumischen. Ein erster Entwurf der Genehmigung der Regierung von Oberbayern liegt ihm bereits vor. Doch durch die erneute Förderung wäre es jetzt kontraproduktiv Ersatzbrennstoffe, also die auf zwei bis drei Zentimeter zusammengeschredderten Müllteilchen mit zu verbrennen, denn damit würde das Kraftwerk automatisch aus der Förderung fallen.

Probebetrieb mit Beimischung von Ersatzbrennstoff

Gut ein Drittel über dem üblichen Strompreis liegt der Zuschuss - wichtige Einnahmen in einem hart umkämpften Markt. Das möchte sich Schuster nicht entgehen lassen. Trotzdem hält er weiter an den Ersatzbrennstoffen fest. Für nächstes Jahr plant er einen Probebetrieb mit einer Beimischung von Ersatzbrennstoffen - auch wenn die Anlage dann für den Testzeitraum aus der Förderung fällt.

Letztlich entscheide die Politik mit ihrer Förderung was in den Ofen hineinkommt, meint Schuster. Deshalb mag er auch keine Prognose geben welcher Brennstoff die Zukunft im Heizkraftwerk in Altenstadt sein wird.