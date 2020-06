17.06.2020, 20:05 Uhr

Streit um Maßnahmen gegen Motorradlärm

Seit Jahren leiden Anwohner in vielen bayerischen Gemeinden unter Motorradlärm. Jetzt will der Bundesrat handeln. So sollen künftig Motorräder über 80 Dezibel nicht mehr zugelassen werden. Bei Motorradfahrern sorgt das für Ärger.