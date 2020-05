vor 11 Minuten

Streit um Maskenpflicht: Schlägerei und Gefängnis

Zweimal musste in Oberbayern die Polizei eingreifen, weil Maskenträger und Menschen ohne ausreichenden Schutz aneinander geraten sind. In einem Starnberger Bus kam es zu einer Schlägerei, in Burghausen musste ein Mann von seiner Bank in die Zelle.