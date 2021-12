Streit um Maskenpflicht an Autobahntankstelle eskaliert

Ein Streit um die Maskenpflicht ist in der Nacht zum Donnerstag an der Tank- und Rastanlage Pentling an der A93 bei Regensburg eskaliert. Nach Angaben der Polizei hatte ein Kunde für 37 Euro getankt und wollte anschließend bezahlen. Allerdings trug er keine Maske, worauf ihn der Kassierer hinwies. Daraufhin ging der Mann wieder nach draußen und wollte losfahren, ohne zu zahlen.

Windschutzscheibe geht zu Bruch

Der Kassierer folgte ihm und versuchte noch, das schneebedeckte Nummernschild zu reinigen, um sich das Kennzeichen zu merken. Der Autofahrer fuhr jedoch los, so dass der Kassierer sich mit einem Sprung auf die Motorhaube retten musste. Als er mit einem Schlag auf die Windschutzscheibe den Fahrer zum Halten aufforderte, ging diese zu Bruch, woraufhin es ein Wortgefecht zwischen den Beteiligten gab.

Polizei rückt mit mehreren Streifen an

Mehrere alarmierte Polizeistreifen beendeten den Streit. Da ein Zeuge das Geschehen bestätigte, ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass der Autofahrer, weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro leisten muss. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Unterschlagung, Beleidigung und Nötigung.