16.08.2021, 16:36 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Streit um Liftanlage: Pläne für den Grünten liegen aus

Die Liftanlage am Grünten im Oberallgäu soll erweitert werden. Ist das eine fällige Modernisierung oder droht ein Rummelplatz in den Bergen? Wer sich in der Kontroverse ein eigenes Bild machen möchte, kann nun die Pläne einsehen.