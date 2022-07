> Streit um Lift für Mountainbiker: Treuchtlingen lädt zum Dialog

Soll es in Treuchtlingen einen Lift für Mountainbiker geben oder nicht? Darüber wird in der Stadt seit Monaten diskutiert. Nun lädt die Bürgermeisterin zu einem gemeinsamen Dialog in die Stadthalle ein.