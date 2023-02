Streit um Kuchenstück eskaliert: Schlägerei im Seniorenzentrum

"Alter schütz vor Torheit nicht!" - so schreibt es zumindest die Coburger Polizei in einer Mitteilung vom Samstag. Gemeint sind damit zwei Senioren, die sich offenbar nicht einig werden konnten und deren Querelen in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Der kuriose Grund des Streits: ein Stück Kuchen.

Ebenfalls kurios: Auto durchbricht beim Ausparken Gebäudemauer

Kuchenstück löst Streit aus: Senior schlägt 74-Jährigen Nase blutig

Wegen eines Kuchenstückes hat sich ein Senior in einem Altenheim in Oberfranken eine blutige Nase geholt. Ein 74-Jähriger hatte sich am Freitag gegen 15.50 Uhr mit dem 70-Jährigen in dem Seniorenzentrum in Bad Rodach (Landkreis Coburg) um die Süßigkeit gestritten. Dabei schlug der 74-Jährige seinem Gegenüber ins Gesicht. Pflegekräfte konnten den Streit schlichten. Den Angreifer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Um welche Sorte Kuchen es sich bei dem Streit handelte ist nicht bekannt.