Streit um Konzerthalle für Haus Marteau in Lichtenberg

Mit mächtigen Granitsplittern wird die Decke des neuen Konzertsaals der Internationalen Musikbegegnungstätte Haus Marteau in Lichtenberg (Lkr. Hof) ausgekleidet. Die Granitsplitter sollen den Saal zu einem Kunstwerk machen. Der Plan des Architekten Peter Haimerl, der auch das Konzerthaus in Blaibach (Lkr. Cham) entworfen hatte, wird in den nächsten Wochen umgesetzt.

Architekt, Heimatpfleger und Bezirk einigten sich

Dann beginnt die Aufhängung der Granitsplitter an der Saaldecke, teilten Architekt, Kreisheimatpfleger, der Bezirkstagspräsident und die Präsidentin der Architektenkammer bei einem Besichtigungstermin am Samstag (16.05.20) in Lichtenberg mit.

Granitsplitter für bessere Akustik

Der neue Konzertsaal für das Haus Marteau wird nicht direkt an die bestehende herrschaftliche Villa angefügt, die der deutsch-französische Geiger Henri Marteau 1913 für sich als Wohnsitz errichten ließ. Die Konzerthalle wird in den Landschaftspark neben der Villa gesetzt, und zwar in die Tiefe. Über einen Verbindungsgang gelangen die Konzertbesucher vom Haus Marteau in den unterirdischen Konzertsaal. Die Granitsplitter an der Decke sollen für die aktustische Streuung sorgen.

Holztür mit Granit-Bruchstücken

Auch über die Gestaltung der Eingangstür zum Konzertsaal war man sich zunächst nicht einig. Architekt Peter Haimerl wollte bereits an der Tür das Motiv der explodierenden Granitsplitter anklingen lassen, in Stein beziehungsweise in Beton. Bezirksheimatpfleger Günter Dippold als Vertreter des Bauherrn war anderer Meinung. Nun ist es eine schwere Holztür geworden, die die granitenen Bruchstücke in Eiche vorwegnimmt.

Meisterkurse mit Teilnehmern aus aller Welt

Der Bezirk Oberfranken hatte das Haus Marteau von den Erben Henri Marteaus übernommen und 1982 darin eine Internationale Musikbegegnungsstätte eingerichtet. Seither finden hier Meisterkurse statt mit Teilnehmern aus aller Welt.