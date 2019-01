Streit um Klimaschutz bei "jetzt red i"

Unter dem Motto "Schülerstreiks für Klimaschutz – Verpennt die Politik unsere Zukunft?" haben bei "jetzt red i" in Deggendorf Schüler und Erwachsene mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann über Umweltpolitik und die Zukunft des Planeten diskutiert. Nach Ansicht vieler Deggendorfer Schüler macht die bayerische Landesregierung zu wenig für den Klimaschutz.

Oppositionspolitiker Hartmann stimmte zu und warf Glauber vor, zu wenig konkrete Maßnahmen für den Umweltschutz zu tun. Hartmann forderte vor allem größere Anstrengungen im Energie- und Verkehrssektor und sprach sich für ein Fahrverbot für ältere Diesel in bayerischen Großstädten aus. Umweltminister Glauber ist dagegen. Er verwies auf den seiner Ansicht nach sehr ambitionierten Koalitionsvertrag und schilderte, dass beispielsweise in den kommenden Jahren der Öffentliche Personennahverkehr in Bayern deutlich ausgebaut werden soll – auch im ländlichen Raum. Laut Glauber stehen dafür 100 Millionen Euro zur Verfügung und damit deutlich mehr als bisher.

Mehrere Menschen in Deggendorf zeigten sich besorgt angesichts sich häufender Wetterextreme. In Niederbayern war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Hochwasserkatastrophen gekommen. Umweltminister Glauber betonte, dass der Hochwasserschutz für die Staatregierung einen sehr hohen Stellenwert habe. Glauber sprach sich auch für den Bau weiterer Hochwasserpolder aus, da wissenschaftliche Gutachten deren Wirksamkeit bestätigten. Glaubers Partei, die Freien Wähler hatten in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, da sie sich dafür eingesetzt hatten, entlang der Donau von zehn geplanten Poldern drei zu streichen. Oppositionspolitiker Hartmann sagte, die Hochwasserkatastrophen zeigten bereits die Auswirkungen des Klimawandels.

Schüler protestierten bereits im Vorfeld der Sendung für Klimaschutz

Unter dem Motto "Save our planet - every day for future“ ("Rettet unseren Planeten - jeden Tag für die Zukunft") hatten in Deggendorf heute Schüler auf dem Oberen Stadtplatz für mehr Klima und Umweltschutz demonstriert Einige hatten sich bereits an den "Fridays for future"-Aktionen während des Unterrichts in Deggendorf beteiligt. Neben den Schülern waren auch Eltern und andere Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen. Eine Delegation der protestierenden Schüler war am Abend auch zu Gast bei "Jetzt red i".