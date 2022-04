Streit um Klärschlammverbrennung in Straubing

Energie für rund zweieinhalb Tausend Einwohner

Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) verteidigt die Planungen. Nur ab einer gewissen Größe könne aus der Klärschlammverbrennung Energie gewonnen werden. Die geplante Anlage in Straubing könne rund zweieinhalb Tausend Haushalte mit Strom versorgen, außerdem könne auch die Wärmeenergie genutzt werden, so Pannermayr: "Wir haben nach sorgfältiger Diskussion den Schluss gezogen, dass das eine Größenordnung ist, die in der Gesamtschau sinnvoll erscheint."

Bund Naturschutz fordert Planungsmoratorium

Der Bund Naturschutz will generell die Verbrennung von Klärschlamm verhindern. So fordert der Umweltschutzverband in Bayern ein Moratorium für den Aus- und Neubau von Monoverbrennungsanlagen. Bei der Verbrennung von Klärschlamm würden eine Vielzahl von Schadstoffen in die Umwelt abgegeben und Gewässer belastet, lautet ein Argument: "Auch ganz kleine Mengen sind relevant. Im Verfahren werden die aber als Irrelevanzwert nicht berücksichtigt", ärgert sich Peter Hirmer vom BN.

Betreiber zerstreuen Bedenken

Bei der Planung der Monoverbrennungsanlage in Straubing habe man darauf geachtet, dass Grenzwerte deutlich unterschritten werden. Das beteuert der künftige Betreiber, ein Tochterunternehmen der SER. Es sei sichergestellt, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen. "Die Bürger können sich dessen sicher sein", betont Christian Großhauser von der SER. Und Straubings Oberbürgermeister Pannermayr ergänzt: "Es war nie unser Ziel, dass wir eine Anlage konstruieren, die sich an die Grenzwerte die denkbar wären, herantasten, sondern dass wir da deutlich besser sind."

Die Asche, die nach der Klärschlammverbrennung übrigbleibt, werde über gesicherte und zertifizierte Wege entsorgt, erklärt die SER. Die Verantwortlichen der städtischen Gesellschaft geben allerdings zu, dass der Lastwagenverkehr durch die enge Zufahrtsstraße Richtung der Kläranlage mit der Monoverbrennungsanlage zwar zunehmen werde. Jedoch: Die zusätzlichen Fahrten - der Betreiber nennt 60 pro Tag - seien im Genehmigungsverfahren berücksichtigt und erlaubt worden.

Entscheidung möglicherweise Ende April

Der Bau einer Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm ist in Straubing zu einem Dauerthema geworden. Zunächst war geplant, die Anlage unter dem Dach einer von Stadt und Bayernwerk Natur, einem Unternehmen innerhalb des E.ON Konzerns, zu bauen. Ein Vorhaben, das nicht realisierbar ist. Jetzt will der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf einsteigen, allerdings sind Detailfragen noch ungeklärt. Und auch die bereits mit einem Generalunternehmer geschlossene Preisbindungsfrist läuft aus.

Deswegen ist unklar, ob die Monoverbrennungsanlage in Straubing tatsächlich gebaut werden kann. Hinter den Kulissen wird derzeit verhandelt. Eine endgültige Entscheidung soll dann in einer Sondersitzung im Straubinger Stadtrat fallen. Der nächste Termin dafür wäre der 25. April.