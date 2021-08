Streit um Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäuser in Bayern

Kirchenpfleger: Landeskirche lässt Zuschüsse verstreichen

Auf rund 2,6 Millionen Euro wurde die Sanierung der Jakobskirche in Obernsees vor Jahren einmal geschätzt. Etwa 900.000 Euro davon hätte die Kirche zu stemmen. Den größten Teil der Kosten, die für den Erhalt des Gebäudes anfallen, würden das Staatliche Bauamt und damit der Freistaat übernehmen. Den Anteil der Kirche wiederum teilen sich Kirchengemeinde Obernsees und die ELKB im Verhältnis zwei zu eins. Weil der Bärenanteil für die Sanierung vom Freistaat käme, kritisiert Kirchenpfleger Leykam, dass die Landeskirche Geld verschwende, wenn sie einen derart hohen Zuschuss zur Sanierung der Kirche davon abhängig mache, was die Gemeinde künftig mit ihrem Pfarrhaus plane. Wer so handle, bei dem stelle sich über kurz oder lang auch die Frage der Haftung.

ELKB: Gemeinden mit Gebäuden überfordert

Bei der ELKB sieht man das etwas anders. Dort gehe es um mehr als nur um etwa 300.000 Euro, mit denen man das Projekt in Obernsees bezuschussen müsste. Bereits seit Jahren seien die Baulasten der Gemeinden schließlich selbst mit Hilfe der Landeskirche kaum noch zu stemmen, sagt der Leiter der Abteilung Gemeinden, Kirchensteuer und Kirchenverfassung im Landeskirchenamt, der Oberkirchenrat Hans-Peter Hübner. Denn zu den rückläufigen Mitgliederzahlen kämen Kostentreiber auf dem Bau hinzu, wie Barrierefreiheit, Brandschutz und energetische Sanierungen. Eine Konzentration auf wenige kirchliche Gebäude sei darum unerlässlich. Auf Ebene der Dekanatsbezirke seien daher Pläne erarbeitet worden, welche Gebäude dauerhaft erhalten werden sollten und welche es mittelfristig abzugeben gelte. Zu den Erhaltenswerten zählten in der Regel nur denkmalgeschützte Kirchen.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, hatte erst vor zwei Wochen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ein Gemeindezentrum in Coburg entwidmet, weil eine Sanierung zu teuer gekommen wäre. Der Verantwortliche für den Bau in den 1960er Jahren und erste Pfarrer war der Vater des Landesbischofs, Albert Strohm.

Nur halb so viele Pfarrer werden gebraucht

Überhaupt rechne die Landeskirche damit, dass Gebäude wie Pfarrhäuser in den Gemeinden immer seltener gebraucht würden. Eigenen Prognosen zufolge könnten in rund 15 Jahren nur noch halb so viele Pfarrer und Pfarrerinnen in den Gemeinden beschäftigt sein wie heute. Dementsprechend würden von den derzeit rund 1.250 Pfarrdienstwohnungen auch nur noch etwa die Hälfte benötigt. Der Grund: Die Generation der Baby-Boomer der 1950er und 1960er Jahre gehe in den nächsten Jahren in den Ruhestand und ausreichend Nachwuchskräfte seien nicht in Sicht. Die Landeskirche habe daher beschlossen, nur noch die Sanierung von solchen Pfarrhäusern zu unterstützen, deren Sanierungsaufwand über 50.000 Euro liege und die nach heutigem Erkenntnisstand auch über das Jahr 2035 hinaus einem Pfarrer oder einer Pfarrerin als Dienstwohnung dienten. In allen anderen Fällen rate die Kirche den Gemeinden zu Vermietung oder Verkauf der Gebäude.

Kirche verliert eine halbe Million Mitglieder in 20 Jahren

Entsprechend spielten sich Verhandlungen wie die in Obernsees, gerade überall in Bayern ab, sagt Oberkirchenrat Hübner, vor allem aber in den evangelisch geprägten Gebieten in Ober- und Mittelfranken, wo der Rückgang der Gemeindemitgliederzahlen besonders "drastisch" sei. Die Mitgliederzahlen seien bis ins Jahr 2000 noch parallel zur wachsenden Gesamtbevölkerung gestiegen, seien sie in den vergangenen 20 Jahren in ganz Bayern um fast eine halbe Million auf jetzt 2,2 Millionen Euro gesunken. Dass sich dieser Trend fortsetzen wird, das prophezeie eine von der Kirche in Auftrag gegebene Studie. Demnach erwarte die Landeskirche bis ins Jahr 2060 einen Kaufkraftverlust von mehr als 40 Prozent.

Sinkende Mitgliederzahlen machen aber auch der katholischen Kirche zu schaffen. Mit einem Maßnahmenkatalog sollen beispielsweise bis zum Jahr 2025 rund 20 Millionen Euro im Haushalt des Erzbistums Bamberg eingespart werden. Das hohe Niveau der Kirchenaustritte in der katholischen Kirche liegt aber auch an zahlreichen Missbrauchsskandalen und Einnahmeausfällen in der Corona-Pandemie.

Kirchenpfleger: Sparen wird zum bestimmenden Thema

Die Einschätzung des Oberkirchenrats will Kirchenpfleger Leykam so nicht bestätigen. Eine nennenswerte Anzahl an Kirchenaustritten habe es in Obernsees noch nicht gegeben. Im vergangenen Jahr beispielsweise hätten nur zwei der rund 600 Mitglieder der Gemeinde den Rücken gekehrt. Auch in den Jahren zuvor hätten sich die Austritte immer im einstelligen Bereich bewegt. Hingegen sei mit einer regelrechten Austrittswelle zu rechnen, wenn das Gebaren der ELKB bekannt werde, sagt Leykam. Denn statt über Jugendarbeit oder Seelsorge unterhalte man sich in der Kirche schon seit Jahren nur noch über undichte Fenster und tropfende Wasserhähne. "Das ist echt nicht Kirche", sagt Leykam. Der fünf Personen große Kirchenvorstand stehe daher kurz davor, aus Protest seine Ämter niederzulegen.