Streit um Kiesbank in der Weltenburger Enge

Wegen massiver Umsatzeinbrüche fordern die Betreiber der Donaupassagierschifffahrt bei Kelheim die Beseitigung einer Kiesbank im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge. Wegen dieser Kiesbank und des anhaltenden Niedrigwassers können die Passagierschiffe seit mehreren Monaten das weltberühmte Kloster Weltenburg nicht mehr anfahren.

60 Prozent Umsatzverluste

Die Passagierschiffe konnten in diesem Jahr nach Angaben ihrer Betreiber an 100 Tagen die Anlegestelle am Koster Weltenburg nicht anfahren. Seit Ende Juni seien die Umsätze um 60 Prozent zurückgegangen. Für die sogenannte "Weiße Flotte" in Kelheim arbeiten rund 150 Menschen.

Die Situation könnte auf Dauer existenzbedrohlich werden, sagt Renate Schweiger vom gleichnamigen Schifffahrtsunternehmen: "Ein Jahr kann man so verkraften, mehrere Jahre auf keinen Fall." Schweiger fordert, dass die störende Kiesbank teilweise abgeschoben wird, um den Schiffsbetrieb wieder zu ermöglichen.

Landrat: "Keine leichte Entscheidung"

Kelheims Landrat Martin Neumeyer hat nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit dem Umweltministerium in München aufgenommen. Eine Genehmigung für die heikle Maßnahme in dem sensiblen Naturschutzgebiet steht jedoch noch aus. "Ich gehe davon aus, dass das keine leichte Entscheidung wird, seitens des Ministeriums", sagt der Landrat.

Darüber hinaus gebe es noch weitere Bedenken: "Es gibt nicht nur Befürworter der Schifffahrt", sagt Neumeyer. Viele Menschen hätten im vergangenen Sommer den Donaudurchbruch ohne Schifffahrt durchaus attraktiv gefunden. Es gelte jetzt die Interessen abzuwägen. "Ich hoffe auf einen vernünftigen Kompromiss", sagt der Landrat.

Donaudurchbruch soll Nationales Naturmonument werden

Bayerns Umweltminister Marcel Huber hatte erst im Frühsommer angekündigt, dass der Weltenburger Donaudurchbruch das erste Nationale Naturmonument in Bayern werden soll. Dabei handelt es sich um rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, die den gleichen Status wie Naturschutzgebiete besitzen.

Bisher gibt es laut Umweltministerium deutschlandweit erst zwei Nationale Naturmonumente: die Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern und die Bruchhauser Steine in Nordrhein-Westfalen.