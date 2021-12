Streit um Heizstrahler-Verbot in Landsberg am Lech

Der zweite Bürgermeister der Stadt Landsberg, Moritz Hartmann von den Grünen, hat das Verbot von Heizstrahlern und Heizpilzen in der Außengastronomie in Landsberg am Lech verteidigt. "Bei uns ist die Zeit jetzt eigentlich eher vorbei für draußen Sitzen, das möchte ich ungern mit klimaschutzfeindlichen Maßnahmen in die Länge ziehen", sagte er dem BR.

13 zu 10 Stimmen gegen Heizstrahler

Um die Wirte in der Pandemie zu unterstützen, hatte der Landsberger Stadtrat zuletzt die Erlaubnis für die Außengastronomie bis 31. Dezember 2021 verlängert. Gleichzeitig hat das Gremium aber mit 13 zu 10 Stimmen gegen die Heizstrahler und Heizpilze gestimmt. Dem oberbayerischen Hotel- und Gaststättenverband sind keine weiteren Kommunen im gesamten Landkreis bekannt, in denen die Geräte verboten sind.

Geräte durch Überbrückungshilfen staatlich finanziert

Die Wirtin des Landsberger Bistros "Villa Rosa", Valentina Hamberger, zeigt für das Verbot kein Verständnis. Sie hat sich erst in diesem Jahr vier elektrische Heizstrahler für ihren Außenbereich angeschafft. Die Geräte waren im Rahmen der Corona-Überbrückungshilfen vom Staat bezahlt worden.

"In diesem Fall sind wir in einer Ausnahmesituation"

Dass sie die Strahler, die bereits unter den Schirmen ihres Außenbereichs montiert sind, jetzt nicht einschalten darf, findet sie nicht in Ordnung. "Ich stehe zwar normalerweise zu einer demokratischen Entscheidung. Allerdings sind wir in diesem Fall in einer Ausnahmesituation und ich habe mir schon erhofft, dass der Stadtrat sich geschlossen hinter uns stellt", sagte sie dem BR. Zumal schon allein die 2G-Regel aktuell zu einem "immensen Rückgang an Gästen" führe.

Auch Dehoga kritisiert Stadtratsbeschluss

Auch der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Bayern kritisiert das Verbot scharf: "Dafür fehlt uns jegliches Verständnis. Gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation, wo die Betriebe wieder in massiven Schwierigkeiten sind, ist es notwendig, in der Gastronomie möglichst auch den Außenbereich nutzen zu können", sagte Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert dem BR. Der zweite Bürgermeister Hartmann hält dem entgegen, er finde es "persönlich einen Wahnsinn, wenn wir von energetischer Sanierung von Gebäuden reden – und wir heizen gleichzeitig draußen die freie Luft".

"Es ist ihnen drinnen zu voll und draußen zu kalt"

Valentina Hamberger sorgt sich vor allem um ausbleibende Kundschaft: "Wir haben Gäste, die einfach gerne draußen sitzen wollen, die aufgrund der Situation, dass wir die Heizstrahler jetzt nicht anmachen dürfen, weitergehen. Es ist ihnen drinnen zu voll und draußen zu kalt." Die Wirtin der "Villa Rosa" hofft nun, dass die Stadtspitze ihre Entscheidung noch einmal überdenken könnte.