vor 34 Minuten

Streit um grüne Ampel: Münchner fährt Polizist an und flieht

Weil er ihm bei Grün nicht schnell genug losfuhr, packte ein 59-jähriger Autofahrer in München seinen Vordermann an der nächsten Ampel am Kragen - einen Polizisten in Zivil. Der 59-Jährige wollte fliehen, fuhr ihn dabei an, wurde aber später gefasst.