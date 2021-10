Streit um "große Nase": Knapp an der Schlägerei vorbei

Am Samstag musste die Polizei in der Rosenheimer Innenstadt einen Streit schlichten, der mit einem Gespräch zweier Männer begonnen hatte. Brisante Gespräche sollte man nicht in der Öffentlichkeit führen, doch die beiden ahnten nicht, dass sie ein solches führten - denn sie sprachen über eine Nase. Über eine große Nase. Das hörte eine 20-jährige Passantin, fühlte sich angesprochen und stellte die beiden Männer lautstark zur Rede.

Grund für den Nasen-Streit: ein Missverständnis

Laut einer Mitteilung der Rosenheimer Polizei eskalierte der Streit so, dass einer der Männer den Döner, den er in der Hand hielt, zu Boden schmiss; herumfliegende Essensreste bekleckerten auch die Kleidung der Frau. Die beiden waren kurz davor, aufeinander loszugehen, doch Polizeibeamte konnten eine Schlägerei verhindern und den Streit schlichten.

Der Anlass war ein Missverständnis gewesen: Die "große Nase", von der die beiden Männer gesprochen hatten, gehörte mitnichten der Passantin. Sondern einem gemeinsamen Bekannten der Männer, der wegen Atemschwierigen eine Nasen-Operation benötigt.