Streit um geschlossene Grenzen: Spaltet Corona Europa?

Hier der Tegernsee in Oberbayern, hinter den schneebedeckten Gipfeln die österreichische Ferienregion Achensee. Durch einen Schlagbaum sind sie getrennt. Geschlossene Grenzen mitten in Europa, das ist ein enormes Problem für den Tourismus.

Tourismus durch Corona auf der Kippe

Auf europäischer Ebene, so schätzt die EU-Kommission, werden die Einnahmeverluste für Hotels und Restaurants 50 Prozent und für Reiseveranstalter und Reisebüros 70 Prozent betragen. Bisher sicherte der Tourismus 27 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze.

Vielen droht jetzt das Aus, womöglich auch am Achensee in Österreich fürchtet Martin Tschoner vom dortigen Tourismusverband.

"Es ist ein wirklich beklemmendes Gefühl. Grenzbalken, das kennen wir ja eigentlich fast nicht mehr. Nachdem das deutsche Außenministerium die Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert hat. Also bis Mitte Juni gibt es Stornierungen ohne Ende. Speziell wenn man eben auch weiß, dass hier am Achensee kein einziger Infizierter ist. Dann tut es umso mehr weh." Martin Tschoner, Tourismusverband Achensee

Auch Österreich fürchtet um die Saison

Mehr als jeder zweite Deutsche ist im letzten Jahr ins Ausland gereist. Reiseziel Nummer eins war Österreich, so das Statistische Bundesamt. Während der Aufenthalte in unserem Nachbarland haben die Deutschen knapp neun Milliarden Euro ausgegeben.

Das Geld der deutschen Touristen fehlt jetzt. Nur zehn Prozent der Gäste rund um den Achensee kommt aus Österreich selbst. Sie können die fehlenden deutschen Urlauber bei weitem nicht ausgleichen. Bleibt die Grenze zu, werden viele Hotels und Gaststätten wirtschaftlich nicht überleben.

Bayerische Hotels im "Buchungs-Fieber"

Nur 20 Kilometer nördlich der Grenze herrscht eine völlig andere Situation. Hier im oberbayerischen Tegernsee laufen die Vorbereitungen für die Sommersaison, zum Beispiel auch im Hotel "Das Tegernsee":

"Wir erleben einen gigantischen Trend, was Buchungen angeht. Die Telefone stehen seit gestern nicht mehr still, Sie hören es gerade auch ... wir steuern auf eine wirkliche Komplettauslastung für Juli, August zu, selbst der Juni sieht hervorragend aus." Sven Scheerbarth, Geschäftsführer

Deutsche Urlauber sorgen für Einkommen im EU-Ausland

Von den 54 Millionen Deutschen, die im letzten Jahr verreist sind, waren 42 Millionen im Ausland, so das Statistisches Bundesamt. Doch viele buchen nun Unterkünfte in Deutschland. Die geschlossenen Grenzen sind eine Chance für die deutsche Tourismusindustrie. Diese Rückmeldung bekommt Klaus Stöttner von vielen Betrieben. Er vertritt die Tourismusbranche von Oberbayern und sitzt für die CSU im Landtag: "Ich denke, dass wir langfristig partnerschaftlich arbeiten müssen miteinander. Aber ich bin glücklich, dass die Leute in Bayern bleiben, dass die Grenzen momentan noch dicht sein, dass die Leute bei uns Urlaub machen."

Schon jetzt: Vielerorts ausgebuchte Hotels. Ministerpräsident Söder scheint zu bekommen, was er sich immer wieder öffentlich wünscht:

"Wir haben in Bayern tolle Möglichkeiten, in den Urlaub zu fahren. Unser Tourismus und Gastrogewerbe würde sich darüber, glaube ich, sehr freuen." Markus Söder, Ministerpräsident Bayern

Martin Tschoner vom Tourismusverband Achensee will Ministerpräsident Söder in diesem Punkt widersprechen: "Ein Österreich-Urlaub ist nicht gleich ein Bayern-Urlaub, auch wenn wir doch sehr viel Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeit haben."

Verhandlungen um Grenzöffnung in Brüssel

Damit der Schlagbaum bald wieder verschwindet, wird derzeit in Brüssel um eine gemeinsame Strategie für Grenzöffnungen gerungen. Bisher ohne Erfolg. Doch Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger möchte nicht länger warten:

"Ich glaube, in einem ersten Schritt wird es nur möglich sein, das zuerst bilateral zu machen. Für uns ist wichtig, dass es Länder sind, die ähnlich gute Verläufe bei den Infektionskurven haben. Die Gesundheit steht an oberster Stelle." Elisabeth Köstinger, Tourismusministerin Österreich

Vor allem auch Länder in Südeuropa sind abhängig von Touristen aus dem Ausland. Reisen in Deutschland nur 22 Prozent der Übernachtungsgäste aus dem Ausland an, sind es in Österreich 67 Prozent. Griechenland ist sogar noch stärker von ausländischen Touristen abhängig. Hier kommen laut Eurostat 73 Prozent der Übernachtungsgäste aus dem Ausland. Ohne internationale Gäste kann die griechische Tourismusbranche kaum überleben.

Deswegen hofft Griechenlands Tourismusminister Charis Theocharis, der ebenfalls auf eine bilaterale Lösung setzt, auf ein Entgegenkommen Deutschlands: "Wir haben bei der deutschen Regierung auf verschiedenen Kanälen angeklopft und wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen eine positive Antwort erhalten werden, um die Gespräche zu beginnen."

Schlagbäume unten - Auch in Bayern sorgt das für Verdruss

Auch in Deutschland freuen sich nicht alle über geschlossene Grenzen. In der Bodensee-Region haben sich sechs Landräte mit einem Brandbrief bei Bundesinnenminister Horst Seehofer beschwert: Die geschlossenen Grenzen zur Schweiz und zu Österreich würden nicht nur die Gesellschaft zerreißen, die wirtschaftlichen Verflechtungen in der Vierländerregion (Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein) unterbrechen, sondern obendrein auch noch Einkommensverluste für das Hotel- und Gaststättengewerbe nach sich ziehen, weil geschlossene Grenzen die Einreise von Touristen aus dem nahen Ausland unmöglich machen.

"Vor allen Dingen spüren es bei uns die Bereiche, die im Tourismus tätig sind. Wir sind eine Region, die stark vom Tourismus lebt. Wir haben sehr viele Hotels, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen, die sind natürlich alle runtergefahren. Und das wird natürlich umso schwerer, je länger die Grenzschließungen andauern", so Elmar Stegmann, Landrat im Landkreis Lindau.

Noch lässt die Bundesregierung offen, wie lange sie die Grenze geschlossen halten will. Das sei eine Entscheidung, die in dieser Woche getroffen werden müsse. Und ab wann Touristen wieder im Ausland Urlaub machen dürfen - darüber soll im Laufe der Woche entschieden werden.

Mehr dazu am 12.05.2020 in Report München, um 22:00 Uhr im Ersten