Streit um Gerd-Müller-Statue: Das schlägt die Witwe vor

Überraschende Wende im Streit um den Standort der geplanten Gerd-Müller-Statue in Nördlingen: Müllers Heimatstadt hat einen neuen Standort ins Spiel gebracht - und das nur wenige Stunden, bevor die Initiatoren eines Bürgerbegehrens am Freitag die von ihnen gesammelten Unterschriften an Oberbürgermeister David Wittner (PWG) übergeben wollen.

Neuer Standort: Stadt hat mit der Witwe gesprochen

Die Stadt will das Denkmal nach Rücksprache mit Müllers Witwe nun in der Nähe von dessen Geburtshaus aufstellen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens fordern, die Statue des Fußballers in die Mitte der Altstadt, vor die Stadtbibliothek, zu stellen. Nach eigenen Angaben haben sie 2.400 Unterschriften gesammelt - damit es zum Bürgerentscheid kommt, braucht es 1.400 Unterschriften.

Statue soll in die Nähe vom Geburtshaus

In einer am Donnerstagabend verschickten Pressemitteilung rücken die Stadt Nördlingen und Oberbürgermeister Wittner plötzlich von dem ursprünglich geplanten Standort für das Denkmal am Berger Tor ab. Stattdessen soll die lebensgroße Bronze-Statue der Fußball-Legende nun in der Bergerstraße aufgestellt werden, zwischen dem Geburts- und dem späteren Wohnhaus von Gerd Müller.

Als nächstes entscheidet der Stadtrat

Auslöser für die Kehrtwende ist nach Angaben der Stadt ein Besuch der Witwe Müllers in Nördlingen am vergangenen Wochenende. Uschi Müller habe sich klar gegen den von der Stadt vorgeschlagenen Standort am Berger Tor ausgesprochen. Sie favorisiere den Platz in der Bergerstraße an der Einmündung der Herrengasse, heißt es in der Mitteilung. In einer vom Oberbürgermeister einberufenen Videokonferenz habe sich der Stadtrat am Dienstagabend einhellig ebenfalls für die Bergerstraße ausgesprochen. Auf der nächsten Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, den 23. Juni, soll nun ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

Vorgeschlagener Standort war einst Müllers Bolzplatz

Der Hintergrund zum Denkmal-Streit: Gerd Müller ist in Nördlingen geboren und aufgewachsen, bevor er zum FC Bayern ging und unter anderem 1974 Fußballweltmeister wurde. Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrats hatte im Januar dafür gestimmt, ein Denkmal für Gerd Müller am Berger Tor aufzustellen. Dort war früher eine Wiese, auf der Gerd Müller als kleiner Bub oft Fußball gespielt hat.

Statue soll in die Altstadt

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens bezeichneten den Standort Berger Tor als "grottenschlecht". Er sei am Rand der Altstadt und damit nicht zentral genug. Außerdem herrsche dort zu viel Verkehr. Deshalb fordern sie, dass das Müller-Denkmal vor die Stadtbibliothek kommt. Wichtigstes Argument: Damit stünde die Statue geographisch in der Mitte der historischen Altstadt. In dem Gebäude war früher die Volksschule, die Gerd Müller als Kind besucht hatte.

Denkmal soll zum 15. August eingeweiht werden

Trotz des neuen Vorschlags könnte es immer noch zum Bürgerbegehren kommen, denn die Initiatoren teilten in einer ersten Reaktion mit, dass sie weiterhin für ihren Standort an der Stadtbibliothek sind. Auch am von der Stadt vorgeschlagenen, neuen Standort in der Bergerstraße gebe es viel Verkehr. Bisher hatte die Stadt Nördlingen geplant, das Gerd-Müller-Denkmal am 15. August - Müllers erstem Todestag - einzuweihen.