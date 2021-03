16.03.2021, 10:54 Uhr

Streit um geplante Preiserhöhung im Verkehrsverbund Nürnberg

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg will ab dem kommenden Jahr die Fahrpreise um 5,5 Prozent erhöhen. Doch es gibt Kritik in den betroffenen Städten und Landkreisen. Die Erlanger Klimaliste will dem Plan nicht zustimmen.