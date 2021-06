Streit um geplante Photovoltaik-Anlage in Reut

Mehr alternative Energien - das schreibt nicht nur das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vor, das zeigen derzeit auch die Unwetter über Bayern. Unser Klima ist gefährdet. Mehr Strom muss aus Wind, Wasser und Sonne erzeugt werden. Solarparks sind da eine Möglichkeit. In Reut im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn regt sich Widerstand gegen eine geplante Anlage, die im Pfarrhoftal gebaut werden könnte.

Die Photovoltaik-Anlage, kurz PV-Anlage genannt, hätte Platz und Sonne auf dem grünen Hügel am Ortsrand von Reut im Kreis Rottal-Inn. Doch das Ehepaar Gratzl ist dagegen und hat ein Aktionsbündnis ins Leben gerufen. 60 Unterschriften haben sie gesammelt.

Solar auf die Dächer, nicht auf die Felder

Die Gegner sorgen sich um die Natur und die Tiere. Tatsächlich grast ein Reh am helllichten Tag am Waldrand nahe dem Acker, den ein Landwirt mit einer PV-Ablage bebauen möchte. Das Aktionsbündnis gegen die Anlage plädiert für mehr Solardächer, will dafür keine PV-Anlage in Reut. Allerdings gibt es bereits zahlreiche Solardächer, und auf privaten Häusern können sie gar nicht verpflichtend eingebaut werden.

PV-Anlagen ein Paradies?

Während die Gegner die Wiese als Paradies bezeichnen, sagen die Befürworter der PV-Anlage: Eine solche kann ein Paradies für Insekten und Artenvielfalt sein. "Regenwürmer hätten dann 30 Jahre Zeit, Humus zu bilden", erklärt Eduard Zinnsberger. Er wohnt direkt an der geplanten Anlage, seine Schafe würden direkt daneben grasen. Für ihn ist es zwar nicht schön, aber notwendig. Außerdem gehöre das Hügelland zwischen Rott und Inn zu den sonnenreichsten Gegenden in Deutschland. Er kenne kaum Gegner der Anlage und spricht von Stimmungsmache. Auch Walter Pinzl ist pro PV-Anlage, sie sei in diesem Gebiet die einzige Möglichkeit um Öko-Strom zu gewinnen. Zudem sei es höchste Zeit, den CO2-Ausstoß zu verringern, vor wegen der Kinder.

Bürgermeister für Ausbau der alternativen Energien

Bürgermeister Alois Alfranseder (CSU/Freie Liste) muss die Spannungen im Dorf aushalten und versteht auch die Argumente der Gegner. Er rechnet aber vor, dass es eine große Lösung brauche. Nur Strom-Anlagen auf Dächer reiche nicht aus. Die Gemeinde wolle ein halbes Prozent der Fläche in Reut für PV-Anlagen freigegeben. Derzeit gebe es schriftliche Anträge für drei Anlagen und weiter vier telefonische Anfragen für weitere Flächen. Man wolle aber keine Mega-Anlagen im Dorf.