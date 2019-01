Streit um Frauenparkplätze in Eichstätt beigelegt

Kläger sah sich in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt

Ein Mann aus Rheinland-Pfalz hatte geklagt, dass auf dem öffentlichen Parkplatz in Eichstätt Frauenparkplätze ausgewiesen sind. Er werde hierdurch in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt. Zudem würden Frauen als schwaches Geschlecht dargestellt und auf diese Weise diskriminiert.

Frauenparkplätze wurden nach Vergewaltigung ausgewiesen

Die beklagte Kommune will mit den Frauenparkplätzen Frauen besser vor Gewalt schützen. 2016 war eine Rentnerin in der Nähe eines öffentlichen Parkplatzes vergewaltigt worden. Daraufhin hatte die Stadt etwa 14 Prozent der insgesamt 420 Parkplätze an der Altmühl extra für Frauen reserviert.