Streit um Finanzierung: Leerstand in Münchner Studentenstadt

Die Münchner Studentenstadt ist Deutschlands größte Studentensiedlung mit ursprünglich 2.500 Appartements. Doch seit dem Brand im Februar 2021 in einem der Hochhäuser, bei dem eine Studentin ums Leben kam, steht fast die Hälfte der Appartements leer. Denn der Eigentümer, das Münchner Studentenwerk, ließ aus Sicherheitsgründen vorsorglich mehr als 1.000 Appartements räumen – denn in den Häusern aus den 1960er- und 70er-Jahren herrschte Sanierungsstau. Doch dann ist nichts passiert.

Die Studentenstadt ist eine Geisterstadt

Heruntergekommene Beton-Fassaden, Balkonkästen, in denen Unkraut wuchert. Die Münchner Studentenstadt gleicht einer Geisterstadt – mehrere Hochhäuser stehen leer. Verloren wirken da die beiden Studenten David Vadasz und Rafi Pangerl, die auf der großen Wiese zwischen den Hochhäusern stehen. Früher hat man hier sein Feierabendbier getrunken, Tischtennis gespielt, erzählt Rafi Pangerl, der an der TU-Umweltingenieurwesen studiert. Früher – das war 2020, als er sein Studium begann. Jetzt wohnen in Deutschlands größter Studentenanlage nicht mal mehr die Hälfte der ursprünglich 2.500 Bewohner. Viel gravierender als die fehlende Stimmung ist für die Studenten allerdings der günstige Wohnraum, der deshalb fehlt.

300 Euro kostet hier ein Appartement des Münchner Studentenwerks. Dabei sind laut Vadasz, Studierendenvertreter der TU-München, viele Studenten auf günstigen, bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Und der Leerstand hier verschlimmere allgemein die gesamte Mietsituation in München. Regelmäßig bekämen die Studierendenvertreter Anrufe von verzweifelten Studenten, die keine Wohnung fänden.

Studentenwerk fordert 24,5 Millionen Euro Sonderzuschuss

Schuld, dass es nach Monaten des Leerstands noch nicht einmal einen Sanierungsplan gibt, ist vor allem ein Streit zwischen Münchner Studentenwerk und Staatsregierung um die Finanzierung. Das Problem: Bevor mit der Sanierung der Hochhäuser aus den 1960er- und 70er-Jahren begonnen werden kann, muss die Finanzierung stehen. 24,5 Millionen Sonderzuschuss fordert das Studentenwerk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, von der Staatsregierung. Für Alexander Uehlein, der hier die Abteilung Wohnen leitet, gibt es keine andere Option. "Das muss man auch in Relation sehen, dass 1.050 Wohnplätze doch eine enorme Zahl sind und das eigentlich eine kleine Investition, das ist ein Teilbetrag - der Rest kommt von uns und vom Kapitalmarkt, damit letztendlich die Sanierung umgesetzt werden kann."

Wissenschaftsminister: "Studentenwerk muss seine Hausaufgaben machen"

Aufgrund einer Auslandsreise ist kein Interview mit dem zuständigen Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU möglich, so ein Pressesprecher auf BR24-Anfrage. Doch der Betrag ist dem Wissenschaftsminister zu hoch. In einem schriftlichen Statement heißt es von Markus Blume: "Der Freistaat bezuschusst bereits den Bau und die Sanierung jeder einzelnen Studentenwohnung. Aber der Freistaat kann nicht die internen Finanzprobleme des Studentenwerks München lösen. Das Studentenwerk muss seine Hausaufgaben machen und prüfen, welche Vermögenswerte da sind und wie sich mehr Einnahmen generieren lassen."

Studentenwerk soll Verkauf von Liegenschaften prüfen

Laut Süddeutscher Zeitung schlug der Minister sogar Mieterhöhungen für die Studenten vor, was auf reichlich Kritik, nicht nur bei den Betroffen stieß. Zu möglichen Mieterhöhungen will das Wissenschaftsministerium auf BR24-Anfrage aktuell keine Stellung nehmen. Der CSU-Abgeordnete Robert Brannekämper, der als Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Landtag bei Runden Tischen zwischen dem Wissenschaftsminister und dem Studentenwerk dabei war, hält die Mieterhöhungen, die jetzt im Raum stehen, für ein Missverständnis: "Das hat er ja so nicht gesagt, er hat gesagt, man muss schauen, wie man Geld generieren kann: Grundstücke verkaufen, die jetzt leer stehen, die das Studentenwerk irgendwann später bebauen wollte, wenn es nicht anders geht, Mieterhöhungen." Brannekämper persönlich halte aber nichts von Mieterhöhungen.

Patt-Situation zwischen Staatsregierung und Studentenwerk

Das Münchner Studentenwerk sieht in den Vorschlägen der Staatsregierung keine Lösung. Laut Alexander Uehlein, Leiter der Abteilung Wohnen, hat das Studentenwerk den Verkauf von Liegenschaften geprüft. "Es ist aber nicht so, dass wir über Liegenschaften verfügen, deren Verkaufserlös uns hier weiterhelfen würde."

Opposition im Landtag sieht die Staatsregierung in der Pflicht

Bereits im März wurde das Thema im Wissenschaftsausschuss des Landtags diskutiert. Die Opposition im Landtag findet fraktionsübergreifend, dass der Stillstand beim Thema Studentenstadt nicht weitergehen kann und die Staatsregierung finanzielle Mittel zur Verfügung stellen muss. Der Landtags-Abgeordnete Christian Hierneis von den Grünen, in dessen Stimmbezirk die Münchner Studentenstadt liegt, hat vor kurzem mit Parteikollegen eine Anfrage an die zuständigen Ministerien gestellt. Er kritisiert, dass die Staatsregierung immer erzählt, Bayern wäre Vorreiter bei den Technologien und Innovationen. Dafür bräuchte man aber gut ausgebildete Studenten. Wenn man die im Regen stehen lasse, dann komme man nicht weiter.

Ähnlich sehen das SPD, FDP und AfD. Laut SPD-Fraktionsvorsitzendem Florian von Brunn muss Wissenschaftsminister Markus Blume seiner Verantwortung nachkommen und die Finanzierung sicherstellen. Der ehemalige Wissenschaftsminister und FDP-Landtagsabgeordnete Wolfgang Heubisch, FDP, hält es für einen Skandal, dass sich der Wissenschaftsminister mit dem Studentenwerk nicht einigen kann. Der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD im bayerischen Landtag, Ingo Hahn, kritisiert, dass die bayerischen Studentenwerke chronisch unterfinanziert seien. Deshalb dürfe die Verantwortung nicht allein dem Studentenwerk übertragen werden.

Leidtragende sind die Studenten

Rückendeckung bekommt der Wissenschaftsminister vom Regierungskoalitionär – den Freien Wählern – allerdings mit einer Einschränkung. Für deren hochschulpolitischen Sprecher, Hubert Faltermeier, ist es richtig, dass die Sanierungsverantwortung beim Studentenwerk liegt. Doch der Freistaat solle sich nicht zurücklehnen, falls dessen Leistungsfähigkeit überfordert sein sollte. Laut Wissenschaftsministerium will man das Studentenwerk nicht im Regen stehen lassen. Eine schnelle Lösung scheint bisher nicht in Sicht. Und selbst wenn es zu einer Einigung kommen wird, bis alle Appartements wieder bezogen werden können, wird es wohl noch Jahre dauern.