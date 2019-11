27.11.2019, 14:45 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Streit um Ferientermine: Hamburg wünscht Spaß im Stau

Seit Jahrzehnten beginnen in Bayern die Sommerferien Anfang August. Das soll laut Ministerpräsident Söder auch so bleiben. Hamburgs Bildungssenator Rabe reagiert empört und droht in einem Zeitungsinterview mit dem Ende der Ferienterminabsprachen.