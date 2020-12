Streit um Fahrverbote in Tirol: Transportbranche schlägt Alarm

Bei der Firma AirTruck muss alles nach Plan laufen. Die Lagerhalle der Befrachtungsgesellschaft liegt im Cargobereich des Münchner Flughafens. Bis zu 30 Lastwagen kommen hier täglich an, liefern Ware ab, die dann flugfertig verpackt und in alle Welt verschickt wird. 5.000 Tonnen Lebensmittel, Kleidung oder Elektronik sind das pro Jahr.

Verspätungen schaffen Probleme

Allerdings: Kommt eine Lieferung zu spät, so erklärt Geschäftsführer Alexander Doden, "dann müssen wir unsere gesamte Frachtplanung über den Haufen werfen“. Unter Umständen könne die Ware dann erst mit 24 Stunden Verspätung versendet werden. Die Luftfracht, von der man erwarte, dass sie schnell und pünktlich sei, würde bei solchen Verzögerungen Kunden verlieren, meint Doden.

Und genau das droht der Firma – zumindest für Kunden, deren Waren aus Südeuropa kommen und über Tirol nach München gebracht werden. Denn ab Januar will das österreichische Bundesland nur noch wenige Lastwagen durchs Land fahren lassen. Die Fahrverbote sollen verschärft werden.

Erweiterte Fahrverbote ab 2021

So soll das Nachtfahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen ausgeweitet werden. Bislang gilt es nur für Fahrzeuge der Schadstoffklassen 0 bis V. Mit dem kommenden Jahr soll es auch für die bislang schadstoffärmsten Lkw der Euroklasse VI gelten. Ausgenommen von dem Plan sind Fahrzeuge, die kritische Waren transportieren, etwa Medikamente oder Lebensmittel. Außerdem dürfen Euro-VI-Fahrzeuge noch fahren, wenn sie aus Tirol starten oder ein Ziel in dem Bundesland ansteuern.

Neben dem Nachtfahrverbot will Tirol zudem das allgemeine Euroklassenfahrverbot ausweiten. Dieses verbietet es grundsätzlich, also bei Tag und bei Nacht, mit Fahrzeugen gewisser Abgasnormen durch Tirol zu fahren. Bislang hat das Lkw bis zur EU-Schafstoffklasse IV getroffen. Ab Januar gilt es auch für die Klasse V. Ausnahmen sind die gleichen wie beim Nachtfahrverbot.

Luftqualität soll besser werden

Tirol begründet die Maßnahmen damit, dass sie die Luftqualität verbessern und gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid reduzieren sollen. Die EU-Kommission hat gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil es die NO2-Grenzwerte überschritten hat. Damit, so das Argument der Landesregierung, müsse auch das Bundesland Tirol belegen, dass es alle möglichen Anstrengungen unternehme, um die Grenzwerte schnellstmöglich einzuhalten. Vor allem das Nachtfahrverbot sei hierzu gut geeignet, da sich Stickstoffemissionen in der Nacht schlechter verteilten als am Tag.

"Unrealistische Anforderungen"

Unternehmen der Transportbranche wären von den geplanten Einschränkungen allerdings massiv betroffen. Die Spedition Göschl etwa liegt knapp 20 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Fast täglich starten von hier aus Lastwagen nach Italien oder zurück – einige von ihnen fahren über Nacht, zum Beispiel, weil sie Waren pünktlich zum Flughafen bringen müssen.

"Wir wissen nicht, wie wir das ab dem 1. Januar bewerkstelligen sollen", sagt Geschäftsführer Peter Göschl. "Die emissionsfreien Alternativen, etwa Elektrofahrzeuge, die von den Tirolern gefordert werden, die sind ja noch gar nicht auf dem Markt."

Spediteur spricht von "Diskriminierung"

Noch härter träfe ihn das verschärfte Euroklassenfahrverbot. Rund die Hälfte seiner Flotte besteht aus Euro-V-Fahrzeugen. Die müsste Göschl alle verkaufen und durch neue Fahrzeuge ersetzen. Rund 10.000 Euro könnte ihn das pro Fahrzeug kosten. Nicht fair, findet er, gerade, weil Ausnahmen für die Lkw gelten, die innerhalb Tirols starten oder ankommen. "Das ist diskriminierend", meint er. "Nur weil ich Transit fahre, darf ich nicht mehr mit Euro-V fahren, aber die heimischen Betriebe, die dürfen das noch."

Den Vorwurf, dass die Maßnahmen österreichische Spediteure bevorzugen würden, hält Tirol für haltlos. Man orientiere sich an den Frachtpapieren, also daran, welche Ladungen Lkw transportierten, wo sie starteten und wo ihr Zielort sei. "Die Ausnahmen gelten für österreichische Fahrzeuge genauso wie für deutsche oder italienische", so die Stellvertreterin des Landeshauptmanns, Ingrid Felipe.

EU-Kommission hält sich zurück

Peter Göschl hofft dennoch, dass die EU-Kommission seiner Argumentation folgt und vor dem Jahreswechsel einschreitet, um das Fahrverbot zu kippen. Bislang aber kommen noch keine entsprechenden Signale aus Brüssel. Auf BR-Anfrage hieß es lediglich: Man prüfe, inwiefern die Maßnahmen mit EU-Prinzipien übereinstimmen würden. Noch könne man keine genaueren Aussagen treffen.