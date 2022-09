Streit über Entlastungen: "Gutsherren-Art" oder "Hü und Hott"?

Kühnert: Müssen pragmatisch vorgehen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entgegnete darauf, dass permanent miteinander gesprochen worden sei. Auch in der Sache höre er von der CSU überhaupt kein Argument gegen das Entlastungspaket. Markus Söder brauche nicht so zu tun, als ginge die politische Debatte in diesem Land ständig an ihm vorbei, so Kühnert weiter. Zudem zeigte sich Kühnert verärgert, dass Söder "in seiner unnachahmlichen Art" noch weitere Entlastungen anmahne, im gleichen Zug aber bis vor Kurzem noch an der Schuldenbremse festhalten wollte. Für ihn sei es das übliche Hü und Hott der CSU-geführten Staatsregierung. "Es ist jetzt eben einfach zeitlicher Druck im Kessel und deswegen müssen wir jetzt auch mal ein bisschen pragmatisch vorgehen."

Politikwissenschaftlerin Münch: "Föderales Geknatsche" komme schlecht an

Politikwissenschaftlerin Ursula Münch zeigte Verständnis für die Länder. Psychologisch wäre es sinnvoll gewesen, auch vor der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche richtig miteinander zu sprechen. Gleichzeitig dränge aber auch die Zeit und das föderalistische Miteinander brauche immer Zeit. "Es haben also alle ein bisschen Recht", konstatierte Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Sie stellte aber auch klar, dass das "föderale Geknatsche" bei den Bürger schlecht ankomme.

Gaspreisbremse soll kommen

Angesprochen auf die Gaspreisbremse bekannte sich SPD-Generalsekretär Kühnert zu diesem Instrument. Er stellte klar: "Wir wollen die Gaspreisbremse." Dazu sei eine Expertenkommission eingerichtet worden, die entsprechende Vorschläge erarbeiten soll. Denn man wolle nicht einfach nur überzogene Weltmarktpreise subventionieren, sondern Instrumente finden, wie Energiepreise gedämpft werden können.

Ökonomin Karen Pittel, selbst in die besagte Expertenkommission berufen, zeigte sich noch nicht restlos von einem Gaspreisdeckel überzeugt. Dieser würde die Menschen zwar zweifellos entlasten, die Entlastung sei jedoch nicht zielgenau und entlaste auch Menschen mit hohen Einkommen gleichermaßen. Alternativ müsse überlegt werden, nur die Ärmeren zu entlasten und "nicht mit der Gießkanne über alle drüberzugehen", so die Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen.

CSU-Generalsekretär Huber kritisierte das gleichzeitige Festhalten der Bundesregierung an der Gasumlage. Das zeige die komplette Planlosigkeit der Ampel, so Huber wörtlich.