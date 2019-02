Streit um Diesel-Nachrüstungen und Fahrverbote

Der Druck auf die Automobilindustrie soll angesichts des wachsenden Streits noch einmal verstärkt werden. Profitieren könnten davon letztlich Firmen wie Oberland-Mangold – das ist eine Firma in Eschenlohe die Nachrüstsets für Euro 4 und Euro 5 Diesel entwickelt.

Ein Schuss Adblue, der Harnstoff wird dann erhitzt und in die Abgasleitung als Gas eingespritzt – dort reagiert der Harnstoff mit den Stickoxiden und verwandelt sie in ungefährliches Wasser und Stickstoff… so simpel können dreckige Diesel sauber werden. Oberland Mangold aus Eschenlohe hat an dieser Technik lange getüftelt.

Vergebliche Gespräche mit Autokonzernen

Mit ein paar Handgriffen wird das bisherige Abgasrohr demontiert und das sogenannte SRC-System stattdessen eingebaut – samt Adblue Tank, Miniheizung und Steuerelement. Das Nachrüstset passt perfekt zum Beispiel unter einen T4 VW-Bus. Aber auch andere Modelle sind denkbar - eigentlich könnte der Einbau längst großflächig starten, doch die Autobauer wollen den Umbau nicht bezahlen. Stattdessen wollen sie Betroffenen lieber neue Autos verkaufen. Zig Gespräche hat Hubert Mangold bereits mit Vertretern von Autokonzernen geführt, aber alles bisher vergeblich.

"Ein bisschen verärgert bin ich schon, dass nach über drei Jahren Dieselthema immer noch keine Klarheit geschaffen wurde das das Thema endlich zur Zufriedenheit der Dieselfahrer und auch für uns erledigt wird."

Die Kosten für die Nachrüstung liegen zwischen 1.500 und 3.000 Euro - doch wer sie tragen soll ist weiter offen. Die Autobauer wollen anscheinend lieber neue Autos an die Betroffenen verkaufen. Lange Zeit bestritten Politik und Autoindustrie sogar die Sinnhaftigkeit von Nachrüstung – zu teuer, zu aufwendig, nicht effektiv.

ADAC: Nachrüstsysteme funktionieren

All das widerlegt der ADAC aber in einem aufwendigen Test von mehreren nachgerüsteten Dieselfahrzeugen: 10.000 Kilometer lang wurden die Abgaswerte im Fahrbetrieb gecheckt - auch ein VW-Bus, der mit der Technik von Oberland-Mangold nachgerüstet wurde, war im Langzeittest dabei. Die Untersuchung brachte Bewegung in die Nachrüstdebatte - Schadstoffe können dadurch erheblich reduziert werden, so das Urteil von Reinhard Kolke, Leiter ADAC Technik-Zentrum.

"Das Ergebnis unseren Tests zeigt, Nachrüstsysteme funktionieren, um die Stickoxidausstöße deutlich zu reduzieren. Im Kaltstart sind es rund 50 Prozent im Betrieb mit warmen Motor sind es sogar 70 Prozent weniger schädliche Ausstöße."

Zwar steigt auch der Verbrauch leicht an und AdBlue verursacht zusätzliche Kosten – aber der Motor wird nicht verändert auch die Leistung bleibt die gleiche.

Kostenübernahme weiter offen

Seit Jahreswechsel ist Nachrüstung jetzt auch für die Politik eine echte Option. Doch so wirklich hat sich an der Kostenübernahme - auch mit dieser Willenserklärung nicht geändert – findet Hubert Mangold.

"Um das ganze Thema zu realisieren ist die Politik gefordert Verhandlungen mit den Fahrzeugherstellern zu führen oder es wäre eine Alternative das der Bund sagt, wir übernehmen eine Vorfinanzierung gehen also in Vorleistung in der Nachrüstung um dann im Anschluss mit den Fahrzeugherstellern die Kosten abzurechnen."

Eine Serienzulassung für Nachrüstungen wird sowieso dauern, auch die Garantiefrage muss noch geklärt werden. So eindrucksvoll die Schadstoffreduktion auch ist - letztlich muss das Kraftfahrtbundesamt das System für jeden Typen zulassen. Eigentlich wäre es so simple dreckige Diesel sauber zu kriegen aber so wirklich wollen das Politik und Automobilindustrie anscheinend noch immer nicht!