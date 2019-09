Streit um die Stromtrassen: Wie schafft Bayern die Energiewende?

"Uns Bauern geht es zurzeit wirklich dick rein. Ob es die Gülleverodnung ist, ob es das Volksbegehren "Rettet die Bienen" ist, überall werden wir beschuldigt", klagte die Landwirtin Doris Zölch gleich zu Beginn der BR-Sendung "jetzt red i" in Neustadt a.d. Waldnaab. Es lässt sie kaum noch schlafen, dass jetzt auch noch die Stromtrasse Südostlink von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis nach Landshut direkt über ihre Felder laufen soll.

Wie Doris Zölch sah es auch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an diesem Abend. Die mehrere hundert Kilometer lange Stromtrasse würde nicht nur die Existenzen der betroffenen Landwirte gefährden, sondern sei aus versorgungstechnischen Gründen gar nicht notwendig. Denn mit Investitionen in dezentrale Energieerzeugung über Solaranlagen, Windkrafträder oder Biogasanlagen ließe sich der Strombedarf in Bayern decken.

Martin Hagen: "Ohne Stromtrasse wird es nicht gehen"

Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag, stellte sich dabei entschieden gegen die Kritiker des Südostlinks. Für die Versorgungssicherheit in ganz Bayern brauche man die Stromtrasse. Eine dezentrale Energieversorgung sei vor allem für Unternehmen keine sichere Alternative.

"Die Unternehmen in Bayern sind angewiesen auf eine bezahlbare und sichere Energieversorgung. Beides wird ohne die Stromtrassen nicht gehen. Alle unabhängigen Studien sagen, wir brauchen das." Martin Hagen (FDP)

Wer behaupte, dass der Wegfall der Atomenergie 2022 ohne Stromtrassen bewältigt werden könnte, der streue den Menschen Sand in die Augen, führte Hagen fort. Zuspruch für seine Haltung erhielt er an diesem Abend nur vereinzelt.