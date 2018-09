Streit um den Wolf im Allgäu: Die Fronten verhärten sich

Im Tal könnten Zäune die Jungtiere vor Wölfen schützen. Diesen Vorschlag von Umweltminister Huber sieht Franz Hage kritisch. Der Vorsitzende des Alpwirtschaftlichen Vereins verweist auf das Ausland.

"Die Zäune bringen gar nichts. In Frankreich gibt es rund 400 Wölfe und jährlich tausende Risse und fast 95 Prozent dieser Risse sind in Zäunen." Franz Hage vom Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu

Herdenschutzhunde gegen den Wolf

Die Alternative wären Herdenschutzhunde. Doch sie sind im Vergleich zu klassischen Hütehunden Menschen oft nicht gewohnt und könnten in der Urlaubsregion Allgäu Touristen anfallen. Für Franz Hage bleibt deshalb nur eine Lösung: Den Wolf abzuschießen.

Wolf oder Viehscheid?

Sollte die Regierung die Bedingungen für den Abschuss nicht lockern, wollen die Bauern den Viehscheid im Allgäu in Zukunft ausfallen lassen, so Hage. Denn wenn ihre Tiere aus Panik vor dem Wolf in ein Auto laufen, müssen sie dafür haften.