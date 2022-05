Streit um "defekte" Luftfilter: Stadt Hof gibt 379 Geräte zurück

Die Stadt Hof wird 379 defekte Luftreinigungsgeräte an den Hersteller zurückschicken. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag entschieden. Die Geräte waren in Hofer Schulen eingesetzt worden, funktionierten aber nicht wie vereinbart. Ein Gutachten bescheinige die vorhandenen Mängel, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Sie seien zum Beispiel zu laut für den Betrieb in einem Klassenzimmer. Die Stadt Hof werde nun den Vertrag mit dem Schweizer Hersteller außerordentlich kündigen, teilte ein Sprecher mit.

Mängel an den Luftfiltern wurden nicht beseitigt

Der Stadtrat hat zudem beschlossen, die Reaktion des Herstellers abzuwarten, bevor entschieden wird, ob die 379 Geräte neu angeschafft werden. Zuletzt waren sie nicht mehr in Betrieb gewesen. Möglicherweise komme es zu einem gerichtlichen Verfahren, so der Sprecher. Geld sei bisher nicht geflossen. Die Stadt Hof habe wiederholt um die Beseitigung der Mängel an den Luftfiltern gebeten.

Diese sei aber trotz mehrfacher wiederholter Fristsetzung nicht erfolgt. Lediglich Nachbesserungen am Display seien vorgenommen worden, diese hätten aber nicht dazu geführt, dass die anderen Probleme wie die Lautstärke der Luftfilter beseitigt werden konnten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Hersteller hat die Mängel bestritten.

Ampel rot: Fenster auf

Die 41 Luftreinigungsgeräte, die die Stadt Hof im März 2021 bei einem anderen Hersteller eingekauft hat, werden allerdings bald ersetzt. Diese Geräte waren nicht defekt, müssen aber regelmäßig erneuert werden. Sie werden nur in Schulräumen ohne Lüftungsmöglichkeit oder mit sehr kleinen Fenstern eingesetzt. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) weist darauf hin, dass in allen Klassenzimmern der Hofer Schulen seit Februar 2021 sogenannte CO2-Ampeln angebracht sind, die der Lehrkraft anzeigen, ob gelüftet werden muss.

Döhla wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: "Das Thema Luftreinigungsgeräte steht nun seit Monaten ganz oben auf der Tagesordnung und beschäftigt mehrere Mitarbeiter im Rathaus. Schließlich ist uns an der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sehr gelegen."