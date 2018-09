Streit um das bayerische Familiengeld: Hubertus Heil bleibt hart

Über das bayerische Familiengeld gibt es nach wie vor Streit zwischen dem Bundesarbeitsministerium und der bayerischen Staatsregierung. Der Freistaat will das Geld allen zu Gute kommen lassen. Laut Berlin sollen die 250 Euro pro Monat und Kind, die Bayern für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr zahlen will, auf Hartz IV angerechnet werden.

Schreyer: "Störfeuer des Bundessozialministers"

Von Störfeuer des Bundessozialministers spricht die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer. Sie wirft Hubertus Heil vor, dass beispielsweise auch beim bayerischen Landespflegegeld nicht gegengerechnet wird. Auch wer Hartz IV bezieht oder Grundsicherung im Alter erhält die Leistung des Freistaates in voller Höhe. Dass es jetzt beim Familiengeld anders aussehen soll, ärgert die gesamte CSU.

Heil: Keine Privatfehde mit dem Freistaat

Beim seinem Besuch der Bayerischen Wirtschaft am Montag ging Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil auf diesen Widerspruch nun ein:

„Wir haben als Bundesministerium bewiesen, dass wir wirklich streng nach Recht und Gesetz prüfen. Denn beim Landespflegegeld sind wir zu anderen Schlüssen gekommen, weil es ein anderer Zusammenhang ist. Und deshalb kann man mir nicht unterstellen, dass ich jetzt eine Privatfehde mit dem Freistaat hätte. Ich halte mich an Recht und Gesetz und das muss auch die CSU wissen.“ Bundesarbeits- und sozialminister Hubertus Heil

Der Sachverhalt sei schon seit April im bayerischen Sozialministerium bekannt, so Heil weiter.

Gesetz zur Qualifizierung und Weiterbildung

Weniger umstritten zwischen CSU und SPD geführtem Arbeitsministerium ist eine Offensive, um Beschäftigte fit für die für digitalisierte Arbeitswelt zu machen. Hier will Heil in Qualifizierung und in Weiterbildung investieren, damit Menschen den Anschluss nicht verlieren. Am Mittwoch will das Kabinett dazu ein Gesetz verabschieden.