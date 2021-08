Streit um Corona-Teststrategie für Schulen

Auch fürs kommenden Schuljahr setzt die bayerische Staatsregierung auf regelmäßige Tests in den Schulen. Aber welche Testart ist die richtige? Die Staatsregierung will an den weiterführenden Schulen bei den Antigen-Schnelltests bleiben und NUR an Grund- und Förderschulen allmählich auf Pooling-Tests umsteigen. Ab wann genau sich die Sechs- bis Zehnjährigen nicht mehr mit einem Stäbchen in der Nase testen, ist aber noch offen. Das Gesundheitsministerium schreibt auf Anfrage der Landtags-Grünen, "die Umsetzung der PCR-Pool-Testungen wird (…) für das erste Schulhalbjahr 2021/2022 avisiert".

Wird gespuckt? Gegurgelt? Gelutscht?

Aus der Antwort des Ministeriums geht auch hervor, dass offenbar noch gar nicht geklärt ist, welche Art von Pool-Tests es an den Schulen geben wird: "Die genauen Kosten wie auch die Art der Probenentnahme wird sich aus dem noch durchzuführenden Vergabeverfahren bzgl. der Laborleistungen ergeben." Das bedeutet, mitten in den Sommerferien steht noch nicht fest, ob gegurgelt, gespuckt oder gelutscht wird, weil das Vergabeverfahren noch gar nicht abgeschlossen ist.

Grüne fordern Pool-Tests für alle

Gabriele Triebel, schulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, geht das alles viel zu langsam. Sie wünscht sich, dass in der ersten Schulwoche im September an allen Schulen mit den Pool-Tests gestartet wird. Die Sommerferien müssten für diese Umstellung dringend genutzt werden, so die Grünen-Politikerin. Sie findet, die Pool-Tests seien für Lehrer und Schüler einfacher zu benutzen, seien sicherer und zeigten schon bei geringer Virenlast eine Infektion an. Als Vorbild nennt Triebel Österreich. Das Land setzt ab Herbst auf einen Mix aus Antigen- und PCR-Test – und zwar in allen Klassen: Zweimal pro Woche wird per Antigenschnelltest, einmal pro Woche per PRC-Test getestet. Dass Bayern nicht so vorgeht, hält Triebel für "unverständlich".

Nicht ausreichend Laborkapazitäten?

Das Kultusministerium lehnt Pool-Tests für alle Schüler ab. Auf BR-Anfrage sagte ein Ministeriumssprecher, dafür gebe es gar nicht die Laborkapazitäten in Bayern. Nachfrage beim bundesweiten Verband der akkreditierten Labore in der Medizin – kurz ALM: aktuell liege die Laborauslastung im Freistaat bei unter 30 Prozent. Auf seiner Homepage schreibt der ALM: "Wir als fachärztliche Labore sind mit Blick auf das zunehmende Infektionsgeschehen in Deutschland auf einen wieder erhöhten PCR-Testbedarf gut vorbereitet, auch was präventive Testungen von vulnerablen Gruppen wie Kindern, die noch kein Impfangebot bekommen können, oder Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in Krankenhäusern betrifft."

SPD: Aufwand für Labore ist machbar

Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-SPD, Ruth Waldmann, hält den Aufwand für die Labore bei den Pool-Tests für gut machbar. Schließlich werde dabei immer der gesamte Pool – also beispielsweise eine komplette Klasse – gleichzeitig analysiert. Für die Labore deshalb viel weniger Arbeit. Schon im Juli forderte die SPD, Schüler künftig per Pool zu testen. Dazu kommt: Ab 11. Oktober sollen Corona-Tests auch in Bayern kostenpflichtig sein. Die meisten Menschen, die sich testen lassen wollen, müssen dann dafür bezahlen. Sollten sich dadurch weniger Leute testen lassen, dürften Labor-Kapazitäten frei werden.

Lediglich der Transport von den Schulen zu den Laboren muss organisiert werden. Laut Waldmann wäre dieser logistische Aufwand aber leicht machbar. Unter der Voraussetzung, dass die Sommerferien dafür genutzt würden. Nochmal der Blick ins Nachbarland: In Österreich übernimmt die Logistik – Liefern und Abholen der Tests – die Post.

Rund fünf Millionen Tests pro Schulwoche nötig

Vielleicht spielt für die Staatsregierung auch die Überlegung eine Rolle, dass schon viele Selbsttests gekauft und eingelagert worden sind. Um alle Schüler, Lehrer und das Verwaltungspersonal an den bayerischen Schulen zu testen, sind nach Informationen des Gesundheitsministeriums pro Woche gut fünf Millionen Tests nötig. Bislang wurden für gut 416 Millionen Euro rund 88 Millionen Antigen-Selbsttests gekauft. Mehr als 80 Prozent davon sind noch übrig. Nur gut 15 Millionen Tests wurden bis Mitte Juni verbraucht. Für die ersten Schulwochen und –monate sind also noch ausreichend Tests vorrätig.