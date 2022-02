Streit um Corona-Strategie an Nürnberger Schulen

Trinkl will persönliches Gespräch mit "NoCovid"-Initiative

Schulreferentin Trinkl wollte diese Berechnungen am Dienstag nicht kommentieren. Sie halte sich an die Zahlen aus dem Gesundheitsamt der Stadt. Dieses schreibt allerdings auf der entsprechenden Webseite, angesichts der explodierenden Zahlen komme es "zu einem Rückstau der statistischen Erfassung". Die unterschiedlichen Auffassungen mit der "NoCovid"-Initiative will die Schulreferentin zeitnah in einem persönlichen Gespräch klären, sie sagte: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir terminlich zusammenkommen."