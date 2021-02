Streit um Bikezentrum: Wie viel Ruhe braucht der Kornberg?

Derzeit ruhen die Arbeiten. Der Kornberg ist verschneit, die Zufahrt ist genauso gesperrt wie die Skipiste – wegen Corona. Aber wenn der Schnee weg ist, soll es schnell weitergehen. Noch im Laufe dieses Jahres soll der neue Mountainbike-Park seinen Betrieb aufnehmen. Für die Initiative "Ruhe für den Kornberg" ist das ein Graus. Ihr Sprecher Udo Benker Wienands sieht im Kornberg einen "Edelstein für den sanften Tourismus, wo Leute ins Fichtelgebirge kommen, um zu wandern und ihre Ruhe zu haben".

Großer Kornberg: 15 neue Mountainbikewege geplant

Aus den Planungsunterlagen geht hervor, dass insgesamt 15 neue Mountainbike-Wege im Bereich der bisherigen Skipisten und des umgebenden Fichtenwalds geplant sind. Sie sollen in vielen engeren und weiteren Kurven das gesamte Gelände durchziehen. Neben der bestehenden Straße am Fuß der Skipiste soll auch eine asphaltierte Übungsstrecke, ein so genannter Pumptrack, gebaut werden.

Hofer Landrat findet Ausbau verträglich

Durchaus verträglich, findet das der Landrat von Hof, Oliver Bär (CSU): "Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kornbergs, so wie wir ihn jetzt mit weiterentwickeln, wunderschön wird". Er betrachtet den Ausgleich zwischen den Wanderern und Mountainbikefahrern als gelungen.

Gegner sehen in Ruhezone Augenwischerei

Wenn unterhalb des Kornberggipfels künftig das Ganze Jahr abwechselnd Rad- und Skisport betrieben wird, mit geschätzt 10.000 Besuchern jährlich, dann soll das durch mehr Einschränkungen des Besuchsverkehrs an anderer Stelle ausgeglichen werden. Der Wald soll in bestimmten Bereichen abseits von Skipiste und Mountainbikepark von Februar bis Mitte Juli nicht mehr betreten werden dürfen, zumindest abseits der Wege.

Hunde müssen dann an die Leine. Und auch manche Radwege dürfen in diesen abgelegeneren Gebieten künftig nicht mehr ganzjährig befahren werden. Für Udo Benker Wienands von der Initiative "Ruhe für den Kornberg" ist das nur Augenwischerei. Er glaubt nicht, dass es den Tieren so wirklich nutzt und verlangt Nutzungseinschränkungen, auch für den Kornberggipfel selbst.

Viele Mountainbikesportler in der Region

Einwendungen gegen die ganze Planung sind noch bis Ende Februar möglich. Wie breit der Widerstand gegen das Projekt wirklich ist, wird sich dann zeigen. Der Mountainbikesport hat im Fichtelgebirge viele Anhänger, die den Bikepark am Kornberg ganz und gar nicht als ein Projekt nur für Touristen ansehen. Biketracks und –hallen, die in der Region in den vergangenen Jahren entstanden sind, werden gut angenommen.

Wunsiedler Landrat: "Sanfter Tourismus"

Der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU), der die Idee aus der Zeit seines Vorgängers übernommen hat, steht dahinter: "Weil es uns nämlich gelingt hier einen sanften Tourismus im Einklang mit der Natur anzubieten". Das Planungs- und Beteiligungsverfahren stelle sicher, dass alle Interessen berücksichtigt würden.

Die Gegner des Projekts hätten sich zwar noch viel umfangreichere Artenschutz-Untersuchungen gewünscht. Trotzdem gehen alle Beteiligten davon aus, dass noch vor dem nächsten Winter Radsportler die neuen Kornbergpisten hinunterfahren werden.