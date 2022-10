Betriebsrats-Streit bei Motor-Nützel kommt vor Gericht

Die Geschäftsleitung von Motor-Nützel klagt gegen den Betriebsrat der Niederlassungen von Motor-Nützel im Landkreis Tirschenreuth. Für die Geschäftsleitung geht es bei dem Termin am Freitagvormittag vor dem Arbeitsgericht Weiden um die Frage, ob die Betriebsratswahl im Januar 2022 über fünf Standorte des Autohauses hinweg gesetzeskonform gewesen ist. So hat es die Motor-Nützel Unternehmenskommunikation dem BR mitgeteilt.

Es braucht eine juristische Klärung

"Unseres Erachtens kann eine Betriebsdefinition nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht anhand von geografischen oder historischen Kriterien abgeleitet werden kann. Einer juristischen Klärung dieser Frage sehen wir zuversichtlich entgegen", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Im Hintergrund schwelt ein Streit über das Vorgehen von Motor-Nützel gegenüber Mitarbeitern der Niederlassung in Waldsassen, die sich für den Betriebsrat engagieren. So wurden beispielsweise alle Neu- und Gebrauchtwagen des Betriebsratsvorsitzenden, der als Verkaufsberater in Waldsassen arbeitet, über Nacht weggefahren. Dem Berater wurde nach Aussagen der IG Metall Amberg somit die Arbeitsgrundlage entzogen.

Zudem wurde vor Ort die Lackieranlage geschlossen und zwei Mitarbeitern der Lackiererei gekündigt. Beide hatten sich ebenfalls für die Betriebsratswahl engagiert.

Mitarbeiter sprechen von ausgeübten "Druck"

Die Unternehmenskommunikation von Motor-Nützel teilt mit, dass die Lackiererei aus Sicherheitsgründen geschlossen sei. Die Mitarbeitern wiederum sprechen von Druck, der ausgeübt wurde. Die Betriebsratswahl für die fünf Niederlassungen von Motor-Nützel in der Oberpfalz (Waldsassen, Tirschenreuth, Wiesau, Mitterteich und Erbendorf) wurden im Januar durchgeführt. 82 der 120 Beschäftigten beteiligten sich laut IG Metall an der Wahl des siebenköpfigen Betriebsrats.

Die fünf Standorte in der Oberpfalz gehörten einst zum VW-Händler Enslein und Schönberger und sind erst 2018 von der Motor-Nützel Gruppe übernommen worden. Die Motor-Nützel GmbH ist Vertragshändler und -werkstatt für VW und Audi - mit insgesamt rund 1.000 Beschäftigten in 13 Autohäusern in Oberfranken und in der Oberpfalz.