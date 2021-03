Streit um Bayerns Sonderweg in der Entsorgung von Bauschutt

Bodenaushub und Bauschutt bis zu einer gewissen Schadstoffgrenze kann in Kiesgruben oder Steinbrüchen vergraben werden. Das gilt im Freistaat bereits als Recyclingmaßnahme oder Verwertung von Bauschutt. Allerdings nährten Umweltskandale die Skepsis an der Praxis. Immer wieder gibt es offene Fragen – zuletzt hatten BR (Redaktion Oberbayern und Kontrovers) sowie die "Süddeutsche Zeitung" über den Verdacht auf illegale Entsorgungen in einer Kiesgrube im Landkreis Freising berichtet. Und auch im Oberfränkischen Gräfenberg formiert sich Widerstand gegen die mögliche Entsorgung von belastetem Bauschutt im Steinbruch Gräfenberg. Der Betreiber des Steinbruchs hat einen entsprechenden Antrag im Landratsamt Forchheim gestellt, künftig auch stärker belasteten Schutt im Areal entsorgen zu können.

Schadstoffe in der Kalkach?

Gräfenberger Anwohner sind mit Blick auf das Projekt besorgt, haben eine Interessensgemeinschaft gegründet. Die Antragssteller versichern, dass der Schutz des Grundwassers gemäß geltenden Recht sichergestellt werde. Die Bürger aber befürchten, dass es durch den verfüllten Bauschutt, etwa durch Gleisschotter, zu einer unkontrollierten Belastung des nahegelegenen Baches kommen könnte, wie Reinhard Fischer gegenüber dem BR-Politikmagazin Kontrovers erklärt:

"Das Wasser hier in der Kalkach kommt direkt aus dem Steinbruch, es bringt die Sedimente mit, die Sedimente gehen dann weiter mit dem Bachlauf durch ganz Gräfenberg. In Gräfenberg haben wir unsere Gärten, wir bewässern unsere Gärten mit, wir verteilen das überall hin und wenn wir jetzt außer den Sedimenten auch noch Schadstoffe mit hinbekommen, dann haben wir genau diese Schadstoffe auch in Gräfenberg, in der Bevölkerung, da wo wir sie sicher nicht haben wollen." Reinhard Fischer, Anwohner

Bayerischer Sonderweg: Bauschutt-Verfüllung

Bauschutt in vorhandene Gruben verfüllen, statt ihn in abgedichteten Mülldeponien zu entsorgen, ist eine bayerische Besonderheit. Laut dem Bayerischem Landesamt für Umwelt sei dies in anderen Bundesländern so nicht möglich. Die bayerische Bauindustrie ist sehr froh, dass es diese Regelung gibt. Alles sei klar geregelt. Die Kontrolle, dass Böden und Gewässer sauber bleiben, funktioniere, heißt es beim Verband der Bayerischen Bauindustrie.

Umweltverträglichkeitsprüfung könnte Aufschluss geben

Abhängig von der Genehmigung für die Verfüllung, sind unterschiedliche Schuttarten in Gruben und Brüchen zugelassen. Die Landratsämter müssen im Regelfall die Einhaltung der Richtlinien kontrollieren. Im Fall Gräfenberg fordern Interessensgemeinschaft und Bund Naturschutz im Vorfeld eine weitere Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Landratsamt hatte dies zunächst als nicht erforderlich angesehen. "Der Stadtrat hat dahingehend die Entscheidung getroffen, dass man sich dem Interesse der Interessengemeinschaft natürlich auch annimmt", sagt Gräfenbergs Bürgermeister Ralf Kunzmann (Freie Wähler). Doch die städtische Unterstützung ihres Anliegens geht manchen Bürgern nicht weit genug. Sie befürchten, nicht gehört zu werden. Noch hat das Landratsamt über den Antrag des Steinbruch-Betreibers nicht entschieden, ein erster Erörterungstermin soll voraussichtlich im Sommer stattfinden.

Bürger bleiben skeptisch

Deswegen bleibt auch die Skepsis dieser Anwohner weiterhin hoch. Sie wünschen sich im Gespräch mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers Recyclingregeln, die anderen Bundesländern entsprechen.

"In anderen Bundesländern kommt solches Material in eine Deponie. Eine Deponie ist sicher, da habe ich eine Folie drunter, da wird das ganze Wassermanagement professionell betrieben und hier wird es in eine Grube gekippt mit Kalkstein. Also für mich eine unzureichende Absicherung von Schafstoffen, die ins Wasser kommen." Monika Brunner, Interessengemeinschaft Steinbruch

Hoffnungsträger Mantelverordnung

Wichtig sei für sie deshalb die Mantelverordnung der Bundesregierung: 15 Jahre lang dauerten die Verhandlungen, um das Recycling von Bauschutt bundesweit einheitlich zu regeln. Im November 2020 stimmten die Länder im Bundesrat der Verordnung zu. Sie würde das Verwerten von Bauschutt und unbedenklichem Bodenhaushub in Kiesgruben stark einschränken. Denn mit der Verordnung würden die Grenzwerte für mineralische Abfälle wie Steine, Bauschutt oder Straßenaufbruch verschärft. Die Folge: Es dürfte nichts mehr unbehandelt im Boden vergraben werden. Gleichzeitig fehlen aber Deponien in Bayern.

Verband befürchtet Deponie-Tourismus

Der Verband Bayerischer Bauinnungen sieht deshalb Probleme auf die Bau- und Abrissbranche zukommen. Momentan herrsche schon jetzt ein reger Deponietourismus von Bayern in andere Bundesländer, wo es noch Kapazitäten gibt - zur Unzufriedenheit der Baubranche. Denn das Transportieren von stärker belastetem Bauschutt in andere Länder ist eigentlich unrentabel und belastet zudem die Umwelt. Die Mantelverordnung könne das Problem verschärfen.

Bundesumweltministerium gibt Druck von Seehofer nach

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) setzte sich nach dem Bundesratsbeschluss für eine Öffnungsklausel ein. Unterstützt von den Bayerischen Bau- und Umweltministerien, sowie einer breiten Mehrheit im Bayerischen Landtag. Um den Kompromiss nach 15 Jahren Verhandlungen zu retten, hat man im federführenden Bundesumweltministerium eine Länderöffnungsklausel in die Verordnung integriert. Heißt, die Länder können dann theoretisch wieder selbst bestimmen und Bayern könnte also weiter in Kiesgruben und Steinbrüchen verfüllen.

Grünen Abgeordnete: Bayern recycelt zu wenig Bauschutt

Die bayerische Grünen-Abgeordnete und Vorsitzende des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag, Rosi Steinberger, kritisiert die von Bayern geforderte Öffnungsklausel. Denn gerade weil im Freistaat die Möglichkeit besteht, schwachbelasteten Bauschutt in Kiesgruben zu verfüllen, würde hier viel zu wenig Bauschutt tatsächlich recycelt.