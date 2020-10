Streit um Baugebiet "am Lech" geht in die nächste Runde

Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer will endlich bauen, die Interessenten für die 14 geplanten Bauplätze stünden Schlange, sagt er – etwa junge Familien, die aus Unterdießen stammen und aus München oder von anderswo in ihre Heimat zurückkehren wollten.

Bürgerinitiative gegen Baugebiet

Dem entgegen steht die Bürgerinitiative Dornstetten. Ihr Sprecher Gerald Büchelmaier – selbst Anwohner der betroffenen Fläche – findet es unerhört, dass die Gemeinde die Empfehlung des Petitionsausschusses im Bayerischen Landtag nicht abwarten wollte. Dessen Vertreter waren im Februar 2019 sogar zum Ortstermin nach Dornstetten gekommen.

Bedrohung für seltene Tierarten?

Seltene Tierarten wie die Gelbbauchunke oder der Uhu seien durch das Baugebiet bedroht, die für sie wichtige Biotopverbindung zwischen dem oberhalb gelegenen, bewaldeten Truppenübungsplatz und den Lechauchen würde deutlich schmäler.

Petitionsausschuss gibt Empfehlung ab

Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags befasst sich am Mittwochvormittag erneut mit dem umstrittenen Baugebiet "am Lech" im Unterdießener Ortsteil Dornstetten. Dabei will der Ausschuss nach mehr als zwei Jahren eine Empfehlung zu den von der Gemeinde dort geplanten Bauplätzen auf der Lechterrasse abgeben.

Gemeinde kommt Ausschuss zuvor

Dem Unterdießener Bürgermeister Alexander Enthofer dauerte das zu lange, der Gemeinderat hat inzwischen bereits Baurecht beschlossen. Die Empfehlung des Petitionsausschusses sei ohnehin rechtlich nicht bindend, sagt er.

Bürgerinitiative prüft Klage

Die Bürgerinitiative prüft deshalb jetzt eine Normenkontrollklage, unter anderem wegen eines aus ihrer Sicht unzureichenden Artenschutzgutachtens. Das letzte Wort im Streit um das Baugebiet "am Lech" scheint also noch nicht gesprochen.