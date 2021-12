Streit um Ampelkoalitions-Pläne beim Thema Abtreibung

Wenn Frauen sich nach reiflicher Überlegung für einen Abbruch einer Schwangerschaft entscheiden, sei das zu respektieren, so Wagner. Sie plädiert auch für "die sexuelle Aufklärung in der Schule und die kostenlose Bereitstellung von Verhütungsmitteln als weitere essentielle Werkzeuge, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden".

Koalition will Paragraph 219a streichen

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sieht vor, Ärztinnen und Ärzten straffrei zu ermöglichen, etwa auf deren Praxiswebsite zu informieren, dass sie zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen bereit sind und gegebenenfalls auch, welche Methode sie dafür anwenden. Dazu soll der Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.

"Diese grundlegenden Informationen den betroffenen Frauen nur erschwerend zugänglich zu machen - wie es aktuell wegen des genannten Gesetzes der Fall ist - folgt dem Prinzip, einen Mantel des Schweigens über eine drängende Frage zu werfen und zu meinen, damit würde ungeborenes Leben geschützt", erklärt Wagner, die auch den SPD-Bezirksverband Oberpfalz leitet.

Hier wie auch in weiten Teilen Niederbayerns und Schwabens sieht sie ein großes Defizit an wohnortnaher Versorgung mit Fachpersonal. Ein Grund: "Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, werden von so genannten 'Lebensschützern' regelrecht drangsaliert. Leider führt dies unter anderem dazu, dass die Bereitschaft unter der Ärzteschaft sinkt", so Wagner.

Beschimpfungen bei Protestaktionen

Bei Protestaktionen vor Beratungsstellen, Krankenhäusern oder Arztpraxen würden die eintretenden Personen "bedrängt, beschimpft und eingeschüchtert". So etwas künftig als "Gehsteigbelästigung" strafrechtlich verfolgen zu können, sei richtig, so Wagner, weil es eben kein friedlicher Protest sei.

Generalvikar Roland Batz hatte in seiner Pressemitteilung erklärt: "Wenn stiller, friedlicher Protest in bester demokratischer Tradition, der sich gegen das Töten ungeborener Kinder richtet, der deutsches Verfassungsrecht verteidigt, als 'Gehsteigbelästigung' verboten wird, dann kriminalisiert die Regelung ihre politischen Gegner und stellt die politische Auseinandersetzung schlechthin in Frage." Auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hatte in seiner Predigt am ersten Adventssonntag die Pläne der neuen Bundesregierung zu Abtreibung und Sterbehilfe kritisiert.

Bischof verweist auf Caritas-Beratung

Voderholzer betonte, dass man gerade im Advent "in besonderer Weise auf die Frauen in guter Hoffnung schaut" - so wie auf Maria, die den menschgewordenen Gottessohn unter ihrem Herzen getragen habe. "Gott hat jeden Menschen gewoben im Schoß seiner Mutter und deshalb kommt auch dem ungeborenen Kind das Lebensrecht einer menschlichen Person zu", so Bischof Voderholzer.

Es sei ihm bewusst, welche Probleme eine Schwangerschaft für Frauen bedeuten könne. Dabei verwies er auf die Beratungsangebote der Caritas, die "jede nur erdenkliche Hilfe anbieten, nur zur schlechtesten aller Lösungen die Hand nicht reichen kann, weil es gar keine Lösung des Problems ist, sondern seine Beseitigung".