Streit um Amberger Bergwirtschaft: Bürger sollen entscheiden

Was soll mit der seit zweieinhalb Jahren leerstehenden Bergwirtschaft in Amberg neben dem Benediktinerkloster auf dem Mariahilfberg passieren? Darüber sollen jetzt am 24. Juli die Bürger in einem Bürgerentscheid abstimmen. Das hat der Amberger Stadtrat am Montagabend einstimmig beschlossen.

Stadtrat revidiert eigene Entscheidung

Der Stadtrat erhofft sich mit dem Bürgerentscheid, schneller Rechtssicherheit für das Bauvorhaben des Investors zu bekommen. Damit widerspricht der Stadtrat seiner Entscheidung vom 2. März 2020, dem von der eigens gegründeten Interessensgemeinschaft "Unser Berg" auf den Weg gebrachten Bürgerbegehren von Anfang Februar 2020 nicht stattzugeben.

Erst im April hatte das Verwaltungsgericht Regensburg dem Bürgerbegehren der Interessensgemeinschaft "Unser Berg" Recht gegeben und die Stadt Amberg dazu verpflichtet, diesbezüglich einen Bürgerentscheid durchzuführen. Dagegen wollte die Stadt zunächst Einspruch einlegen, entschied sich aber jetzt doch für den Bürgerentscheid.

Investor will umfassende Sanierung

Der Mariahilfberg mit Bergwirtschaft und Benediktinerkloster ist ein beliebter Naherholungsort in Amberg. Die Pläne des bisherigen Investors sehen eine komplette Sanierung des bereits bestehenden Berggasthofes vor - inklusive eines großen Anbaus mit einem 20 Zimmer großen Berghotel, Veranstaltungssaal und Aussichtsterrasse. Das Kloster am Mariahilfberg sei ein beliebter Ort für Hochzeiten und Familienbesuche, der Anbau mit einem Ausblick über die ganze Stadt ein echter Mehrwert für die Amberger.

Gegner befürchten Störung des Naherholungsortes

Die Interessensgemeinschaft (IG) "Unser Berg" ist gegen die Pläne. Sie will den Platz weitgehend im bisherigen Zustand erhalten - der Anbau inklusive Hotel würde das Gesamtbild des Naherholungsortes stören, sagt die IG. "Unsere Aufgabe ist es, unseren Berg zu schützen", so ein Unterstützer der Initiative. Ein "bunkerartiger Bau" in den Hang des Mariahilfsberges und unter die denkmalgeschützten Klostermauern, so die Argumentation, bringe ein statisches Risiko mit sich.

OB widerspricht der Interessensgemeinschaft

Auch Oberbürgermeister Michael Cerny begrüßt dagegen die Pläne des Investors. In der Stadtratssitzung am Montag sagte er: "Ich finde es von der Interessensgemeinschaft 'Unser Berg' schon allerhand zu sagen, die Kirchenstiftung würde sich selbst damit schaden, einen von ihr auf den Weg gebrachten Plan für die Umgestaltung ihres Berges in die Tat umsetzen zu lassen."

Stadt Amberg begrüßt mehr Bürgerbeteiligung

Der Bürgerentscheid soll am 24. Juli dieses Jahres entweder per Brief- oder per Urnenwahl durchgeführt werden und verursacht für die Stadt außerplanmäßige Mehrkosten in Höhe von 66.300 Euro.

Die Entscheidung über die Bergwirtschaft ist nach dem Bürgergremium zum Bürgerspitalareal in diesem Jahr bereits das zweite Bürgerbegehren, dem die Stadt Amberg auf seinem Weg hin zu mehr Bürgerbeteiligung stattgegeben hat.