Streit um 10H-Regel für Windkraft – die wichtigsten Antworten

Die 10H-Regel in Bayern ist umstritten. Sie regelt den Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung. Doch was genau gilt, darüber gibt es immer wieder Missverständnisse. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet "10H"?

Ein neues Windrad soll zur nächsten Siedlung einen Mindestabstand vom zehnfachen seiner Höhe einhalten, ansonsten wird die Genehmigung stark erschwert. Moderne Windkraftanlagen für Binnenstandorte wie Bayern sind mehr als 200 Meter hoch, der von 10H geforderte Abstand beträgt also über zwei Kilometer. Obwohl Bayern das größte Bundesland ist: So viel Platz ist im Freistaat fast nirgends. 10H kann meist nur bei Standorten inmitten größerer Waldgebiete eingehalten werden. Aber auch für die Bayerischen Staatsforsten hat eine Windkraft-Potenzialanalyse ergeben, dass ein Großteil der rund 100 möglichen Standorte 10H nicht einhalten kann. Allerdings hat die Staatsregierung angekündigt, dass künftig im Staatswald, auf Truppenübungsplätzen und beim sogenannten Repowering bestehender Anlagen nur noch ein Mindestabstand von 1.000 Metern eingehalten werden soll. Dafür wird die 10H-Regel entsprechend geändert.

Darf ein Windrad nicht gebaut werden, wenn es 10H nicht einhält?

Doch! Entgegen einem häufigen Missverständnis ist es auch in Bayern nicht verboten, eine Windkraftanlage näher an einer Siedlung zu bauen. Allerdings muss die zuständige Gemeinde dann eine Bauleitplanung erstellen. Dadurch wird das Verfahren viel komplizierter und langwieriger. In der Praxis haben nur wenige Kommunen diesen Weg beschritten. Inzwischen hat das bayerische Wirtschaftsministerium in den Regierungsbezirken so genannte "Windkümmerer" eingeführt. Sie sollen die Kommunen durch das komplizierte Verfahren lotsen.

Warum gibt es die 10H-Regel nur in Bayern?

Ermöglicht wurde die Sonderregelung 2014 durch eine danach wieder außer Kraft gesetzte Länderöffnungsklausel im Bundesbaugesetzbuch. Durchgesetzt hatte das der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Für andere Bundesländer gilt: Sie dürfen inzwischen auch eigene Windkraft-Mindestabstände erlassen, die dürfen jedoch nur auf maximal einen Kilometer festgesetzt werden, damit noch genug Platz für Windräder übrigbleibt. Eine solche Ein-Kilometer-Regel gilt seit diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen, eingeführt unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Welche Auswirkungen hatte die 10H-Regel auf den Windkraftausbau in Bayern?

Der Bau von Windrädern ist in Bayern nach Einführung der Abstandsregel und dem Ablauf von Übergangsfristen fast zum Stillstand gekommen. Im ersten Halbjahr 2021 wurden sieben Anlagen auf- und eine abgebaut. Damit liegt Bayern als flächenmäßig größtes Bundesland im Ländervergleich weit hinten. Noch weniger neue Windräder gab es nur in den drei Stadtstaaten, dem Saarland und Sachsen.

Was sagen die Gerichte zur 10H-Regel?

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die 10H-Regel im Jahr 2016 bestätigt. Theoretisch blieben auch mit dem Mindestabstand genug mögliche Bauplätze für Windräder übrig, argumentierten die Richter damals. Ob dort auch tatsächlich genug Wind weht, damit sich ein Windrad rentiert, sei rechtlich nicht von Belang. Außerdem habe der Landesgesetzgeber hier einen weiten Spielraum.

Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte die Rechtslage jedoch möglicherweise geändert haben. Laut der Entscheidung vom April ist mehr Klimaschutz nötig, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu wahren. Durch die Verfassungsbeschwerde aus der SPD liegt die bayerische 10H-Regel jetzt zur Beurteilung in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht.