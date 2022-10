Streit über "Wiesn-Welle": OB Reiter sauer auf Lauterbach

Die höchste 7-Tage-Inzidenz der Bundesländer hat derzeit das Saarland (1.673,5), gefolgt von Bayern (1.081,6) und Hessen (989,0). Von den Städten und Kreisen hat der Landkreis Merzig-Wadern (2.337,9) den höchsten Wert, München liegt in der Statistik des Robert Koch-Instituts auf dem 15. Rang (1481,3).

Lauterbach sieht Bundesländer "in der Pflicht"

Bei der Ministerbefragung im Bundestag betonte Lauterbach heute Nachmittag, angesichts stark steigender Fallzahlen sehe er die Bundesländer in Plicht, "die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes zu prüfen und anzuwenden", insbesondere die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Zugleich wiederholte Lauterbach seinen Seitenhieb gegen die bayerische Staatsregierung: Ihm seien aus Süddeutschland öffentlich sehr schwer nachvollziehbare Ratschläge erteilt worden. "Zum Teil wurden diese Ratschläge auch mit dem Maßkrug in der Hand vorgetragen und hatten daher eine geringe Glaubwürdigkeit."

Bayern: Maskenpflicht in Innenräumen vorerst kein Thema

In Bayern sind - trotz der wiederholten Appelle Lauterbachs - vorerst keine strengeren Corona-Maßnahmen geplant. In der jüngsten Sitzung des Kabinetts am Dienstag war eine Maskenpflicht in Innenräumen laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kein Thema. Auf Nachfrage von Journalisten sagte Söder dazu lediglich: "Wir beobachten das weiter." Die aktuelle Corona-Verordnung des Freistaats gilt bis 28. Oktober.

Der Ministerpräsident bekräftigte, dass die Staatsregierung rechtlich keine Möglichkeiten gehabt habe, das Oktoberfest zu verbieten. Es sei eine Entscheidung der Stadt München gewesen, die Wiesn stattfinden zu lassen. Insgesamt sei das Oktoberfest aber "ein Erfolg" gewesen, betonte Söder. "Es war auch klar, dass es danach keine sinkende Infektionswellen gibt, sondern eher dass es mehr gibt." Jetzt müsse man schauen, wie es weitergehe.

Berlin will Maßnahmen verschärfen

Dagegen könnten die Corona-Maßnahmen im Land Berlin bald verschärft werden. Für die Hauptstadt kündigte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) für kommende Woche einen Vorschlag zur Wiedereinführung der Maskenpflicht unter anderem in Geschäften oder Museen an: "Wir sehen gerade, dass die Infektionen in Berlin sehr stark ansteigen, wodurch das Gesundheitssystem sehr stark belastet wird." Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte der Deutschen-Presse-Agentur: "Eine moderate Ausweitung der Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, wie Berlin sie jetzt erwägt, halte ich für ein geeignetes Mittel."

Im Saarland bleibt es zunächst bei einem Appell: Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) rief die Menschen dazu auf, wieder Masken in Innenräumen zu tragen. Eine Verschärfung der Corona-Regeln sei vorerst nicht vorgesehen. Dies sei aber ein möglicher Schritt, falls sich die Situation nicht verbessern sollte.

Mit Material von dpa.