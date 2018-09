Streit über TV-Duell zwischen Söder und Hartmann

Die Nachricht aus Bayern fanden heute Zeitungsleser in vielen Teilen der Republik in ihrem Heimatblatt: Ob "Lübecker Nachrichten", "Sächsische Zeitung", "Kölnische Rundschau" oder "Stuttgarter Zeitung" - die Ansetzung des TV-Duells zwischen Markus Söder (CSU) und Ludwig Hartmann (Grüne) war vielen Medien eine Meldung wert: Am 26. September lädt das BR Fernsehen den bayerischen Ministerpräsidenten und den Grünen-Spitzenkandidaten zum Wortgefecht.

Insbesondere bayerische Blätter, aber auch überregionale Medien wie die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und die "Süddeutsche Zeitung", gingen dabei auch auf die Kritik an der BR-Entscheidung ein, den Grünen-Spitzenkandidaten gegen Söder antreten zu lassen. "Die politische Lage in Bayern ist nicht nur komplex, sie ist auch einzigartig. Eine Diskussion wie jetzt war bis vor Kurzem nicht denkbar", schreibt etwa die Süddeutsche Zeitung. Das "Straubinger Tagblatt" kritisierte dagegen die Fokussierung auf CSU und Grüne in einem Duell.

BayernTrend Grundlage für Duell-Entscheidung

Der BR hatte am Montag mitgeteilt, sein umfangreiches Programmangebot zur Landtagswahl um ein TV-Duell und eine "Fünf-Kampf"-Sondersendung zu ergänzen. Grundlage hierfür: Der jüngste BR-BayernTrend von infratest dimap vom 12. September, bei dem die Grünen mit 17 Prozent klar vor den drittplatzierten Parteien (SPD, Freie Wähler und AfD) mit je elf Prozent liegen.

Am 26. September zeigt das BR Fernsehen daher das Duell Söder gegen Hartmann. Der schwarz-grüne Schlagabtausch wird eine Premiere sein. 2008 und 2013 standen sich jeweils die Spitzenkandidaten von CSU und SPD gegenüber: Beim ersten TV-Duell vor zehn Jahren waren es Günther Beckstein und Franz Maget, vor fünf Jahren dann Horst Seehofer und Christian Ude.

Auf das Duell folgt ein "Fünf-Kampf"

Heuer muss SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zunächst zuschauen. Jedoch gibt es zwei Tage später einen "Fünf-Kampf" für die Spitzenvertreter aller weiteren Parteien, die dem aktuellen BayernTrend zufolge Chancen haben, in den Landtag einzuziehen: Neben SPD, Freien Wählern und AfD (mit je 11 Prozent) sind das die FDP und die Linke, die in der Umfrage bei je fünf Prozent lagen.

SPD nennt Entscheidung "absurd"

Söder und Hartmann reagierten erfreut auf die BR-Einladung zum Duell: "Freue mich sehr", twitterte Markus Söder. "Wird sicher interessant." Und Hartmann schrieb: "Schön! Endlich Zeit über Inhalte zu reden. Freu mich drauf."