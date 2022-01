Streit über Schulaufgaben: Lehrerverbände attackieren Minister

Mit seinem jüngsten Appell an Bayerns Lehrerinnen und Lehrer hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bei Lehrerverbänden Verärgerung ausgelöst. Der Minister hatte am Montag nach einer Kabinettsitzung vor laufenden Kameras die Lehrer aufgerufen, Schulaufgaben "mit Augenmaß" anzusetzen: "Auf der einen Seite will man natürlich auch Leistungserhebungen, auf der anderen Seiten wollen wir in diesen Zeiten die Schülerinnen und Schüler nicht überfordern", sagte er. Entsprechende Schreiben seines Ministeriums an die Schulen seien bereits fertig.

Die bayerische Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Martina Borgendale, konterte mit deutlichen Worten: "Der Druck an Schulen wird nicht von Lehrkräften erzeugt, sondern von der Unfähigkeit des Kultusministeriums, für angemessene Rahmenbedingungen zu sorgen."

"Massive Versäumnisse des Kultusministeriums"

Statt die Anzahl der Schulaufgaben und Proben sowie den Druck insgesamt durch Lehrplankürzungen offiziell zu reduzieren, werde der Schwarze Peter wieder den Lehrkräften zugeschoben, beklagte die GEW-Landeschefin. "Das ist schäbig."

Laut Borgendale sind es die Lehrerinnen und Lehrer, die seit Beginn der Pandemie das Bildungssystem am Laufen halten und mit ihrem Einsatz "massive Versäumnisse des Kultusministeriums" kaschieren.

Philologenverband: Politik muss tätig werden

Kritik kam auch vom Bayerischen Philologenverband (BPV). "Lehrkräfte agieren immer auch nach Augenmaß und pädagogisch verantwortungsbewusst, gerade angesichts fehlender Planungssicherheit", twitterte der BPV, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt.

Handlungsbedarf sieht der Verband auf Seiten des Kultusministeriums: "Wenn Schule unberechenbar wird, muss die Politik tätig werden und zum Beispiel die Zahl der Leistungsnachweise offiziell reduzieren."

Realschullehrer: Piazolos Appell unverständlich

Der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands, Jürgen Böhm, bezeichnete es als "unverständlich, dass der Kultusminister meint, öffentlich anmahnen zu müssen, dass Lehrkräfte mit Augenmaß handeln sollen". Seit Monaten sorgten die Lehrkräfte für Bildung in Bayern und hätten in Phasen der Präsenz und der Distanz Qualität sichergestellt.

Böhm betonte: "Natürlich wird seit Beginn der Pandemie an den Schulen vor Ort mit Augenmaß reagiert, und es werden klare Leistungskomponenten eingefordert." Aktuell sei nicht die Zeit dafür, die Qualitätsstandards zu senken und den Rufen nach scheinbaren Erleichterungen und Aufweichungen zu folgen.

Zweifel an Zahlen zu Luftfiltern in Klassenzimmern

Die GEW zeigte sich darüber hinaus verwundert über Piazolos Aussage, dass 70 Prozent der Klassenräume im Freistaat mit mobilen Luftfiltern ausgestattet seien. "Ich kann mir das nicht vorstellen", sagte Borgendale. Sie wisse, dass reiche Kommunen ihre Schulen mit Luftfiltergeräten ausgestattet hätten, aber sie kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, "die weiterhin ohne technische Unterstützung in kalten Klassenzimmern unterrichten".

Borgendale fordert Klarheit: "Es wäre interessant, wie der Kultusminister auf diese Zahlen kommt. Er sollte diese öffentlichen Behauptungen bitte mit differenzierten Zahlen belegen." Auf Twitter zweifelten auch mehrere Nutzer Piazolos Angaben an. "In beiden Schulen meiner Kinder KEINE Luftfilter!", schrieb eine Frau aus München. "Wo ist denn dann dieses Bayern mit Luftfilter?" Ähnlich äußerten sich auch andere User.

Minister Piazolo hatte bei der Pressekonferenz gesagt, Bayern habe im Vergleich der Bundesländer die meisten Luftreinigungsgeräte an Schulen. Allein mit der Förderung aus bayerischen Programmen hätten die Kommunen mehr als 70 Prozent der Klassenräume mit mobilen Luftreinigern ausgestattet.