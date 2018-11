Streit über Regierungsbeauftragte: Aiwanger weist Kritik zurück

Vor wenigen Wochen als Oppositionspolitiker wollte Hubert Aiwanger die Regierungsbeauftragten in Bayern noch "dringend einkassieren" - jetzt als Vize-Ministerpräsident lobt er sie als "Kümmerer". Allerdings soll künftig auf "vernünftige Ausstattung und mehr Bescheidenheit geachtet" werden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Aiwanger wertet diese geplanten Einsparungen als Erfolg für seine Partei wertet - die Opposition ist ganz anderer Meinung.

"Grundsätzlich sinnvoll"

Laut Staatskanzlei soll die Arbeit der Beauftragten in Bayern fortgesetzt und auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. "Die Bestellung von Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung ist grundsätzlich sinnvoll. Es muss aber richtig gemacht sein", sagte Wirtschaftsminister Aiwanger. Beauftragte seien Kümmerer. Ihre Arbeit trage dazu bei, dass Sorgen, Probleme und Nöte der Menschen schneller und direkter gelöst werden könnten.

"Allerdings muss die Ausstattung auf das Nötige reduziert werden. Auch Dienstwagen soll es künftig nicht mehr geben", betonte Aiwanger. Nach Angaben von Aiwanger und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sollen die Beauftragten nur noch die Fahrbereitschaft des Ministeriums, dem sie zugeordnet sind, nutzen können. Gleichzeitig solle die Zahl der jeweiligen Mitarbeiter auf ein Mindestmaß reduziert werden.

"Eine Schweinerei"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Zahl der Beauftragten seit seinem Amtsantritt im Frühjahr von drei auf acht erhöht. Noch in der Landtagsdebatte über Söders zweite Regierungserklärung Ende September hatte Aiwanger diese "kleinen Staatssekretäre" scharf kritisiert. "Diese CSU-Leute mit Monatsgehalt und Büro kosten jährlich Millionen an Euros und sind mit Dienstwagen unterwegs, um ihren Wahlkampf zu Hause besser gestalten zu können mit Themen, die ansonsten in der Regierungsarbeit ohnehin abgedeckt sein müssen." Eine "Schweinerei" sei das, schimpfte der Freie-Wähler-Chef: "Dieses Geld müssen wir uns sparen!"

Neun Tage vor der Landtagswahl reichten die Freien Wähler Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof ein. Sie stellten in Frage, dass die hohe Zahl an Regierungsbeauftragten verfassungskonform ist. Denn die Bayerische Verfassung deckelt die Zahl der Kabinettsposten auf 17.

SPD spottet über "die Freien Umfaller"

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Freien Wähler ihre Klage zurückziehen wollen, weil es eine gesetzliche Grundlage für die Beauftragten gebe. Die Freien Wähler sollen künftig zwei Beauftragte stellen.

SPD-Fraktionschef Horst Arnold spottete auf Twitter: "Die Freien Wähler sind jetzt die Freien Umfaller, die sich erneut als willige Assistenten der CSU entpuppen. Vor der Wahl hatten sie dagegen geklagt, nach der Wahl stellen die Freien Wähler selbst zwei Regierungsbeauftragte." Und der SPD-Landesverband twitterte: "Klare Haltung gegen Beauftragte verkauft für zwei Mini-Minister-Jobs." Die FW-Fraktion schüre Politikverdrossenheit, "schämt euch!"

Aiwanger kontert

FW-Chef Aiwanger dagegen betonte auf Twitter, seine Partei habe sich durchgesetzt. "Künftig wird es keine Dienstwagen mehr geben!" Und mit Blick auf die SPD-Kritik fügte er hinzu: "Wir erreichen was, andere schimpfen nur." So zum Beispiel die bayerische SPD, deren Vorsitzende auch SPD-Bundesvize sei "und in Berlin mitregiert". Dort gebe es 38 Beauftragte - mit Dienstwagen.

Nächste Woche will das bayerische Kabinett über die Beauftragten beraten. Ein formaler Gesetzentwurf soll noch im Dezember in den Landtag eingebracht werden.