Streit über Genesenenstatus: Bayern will alle Optionen prüfen

In der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte der Antrag auf Verlängerung des Corona-Genesenenstatus zwar zunächst keinen Erfolg - geschlagen gibt sich der bayerische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) deswegen aber nicht. "Ich halte das nach wie vor für ein sehr schwieriges Thema, das aus meiner Sicht noch nicht abschließend geklärt ist", sagte der CSU-Politiker nach einer Videoschalte des bayerischen Kabinetts. "Wir werden jetzt noch mal sehr genau bewerten, was für Optionen insgesamt da sind." Auf die Frage nach einem möglichen Alleingang Bayerns in diesem Punkt sagte er: "Man muss natürlich aufpassen, dass die Verwirrung nicht insgesamt noch größer wird."

Am Montag hatte die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern (GMK) über den Genesenenstatus beraten. Ein Antrag Bayerns, den Status von drei wieder auf sechs Monate zu verlängern, lehnten die Ressortchefs mehrheitlich ab.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe in der Schalte bekräftigt, dass die Verkürzung des Genesenenstatus auf Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse erfolgt sei, berichtete Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die derzeit Vorsitzende der GMK ist. Laut Holetschek stimmten sechs Länder für den Vorstoß aus Bayern, die übrigen dagegen.

Länder: Kompetenz soll dem RKI wieder genommen werden

Der bayerische Gesundheitsminister verwies darauf, dass sich nahezu alle Länder aber in einem anderen Punkt dem Antrag des Freistaats angeschlossen hätten: Die GMK fordert, das künftig nicht mehr Robert-Koch-Institut (RKI) und Paul-Ehrlich-Institut (PEI) über die Gültigkeitsdauer des Genesenen- oder Impfstatus befinden sollen. Vielmehr müsse dies wieder das Bundesgesundheitsministerium per Verordnung regeln.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "Business Insider" zeigt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) offen dafür, künftig selbst über die Dauer zu entscheiden. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heiße es, man nehme den Beschluss der GMK sehr ernst. Der Minister wäre demnach "natürlich bereit", einzelne Beschlüsse wie den Genesenenstatus wieder per Verordnung zu regeln.

Überraschende Verkürzung

Mitte Januar hatten Bundestag und Bundesrat eine Änderung der sogenannten Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung beschlossen. Mit ihr wurde ein neues Verfahren eingeführt: Genesenen-Nachweise müssen demnach Kriterien entsprechen, die das RKI auf einer Internetseite bekannt macht - sie gelten dann unmittelbar.

Auf Basis dieser Neuregelung war der Genesenenstatus überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden. Kritisiert wird unter anderem, dass die erfolgte Änderung durch das RKI vorher nicht angekündigt wurde.

"Handstreichartig und willkürlich"

Holetschek erneuerte in München seine Kritik an den Umständen und der Kommunikation der Verkürzung der Dauer des Genesenenstatus: "Dass das insgesamt eine sehr unglückliche Entwicklung war, liegt auf der Hand." Bayern hätte dem CSU-Politiker zufolge die Dauer gern wieder geändert, da ja die EU sechs Monate empfehle.

Die CSU-Landtagsfraktion forderte derweil die Staatsregierung per Dringlichkeitsantrag auf, sich auf Bundesebene weiter dafür einzusetzen, dass der Genesenenstatus wieder sechs Monate gilt. Die Verkürzung sei handstreichartig und willkürlich erfolgt. CSU-Gesundheitsexperte Bernhard Seidenath betonte: "Wir müssen die Menschen bei den Corona-Regeln mitnehmen. Die plötzliche Verkürzung des Genesenen-Status verunsichert absolut unnötig."

FDP und CSU: Entscheidung durch den Bundestag

Klare Worte kamen auch aus der CSU-Bundestagsfraktion: Der Augsburger Abgeordnete Volker Ullrich twitterte, der Genesenenstatus sei wegen der 2G-Regelungungen im öffentlichen Leben "höchst grundrechtsrelevant". Die Verkürzung auf drei Monate bleibe auch im europäischen Kontext unverständlich. "Der Bundestag sollte diese Frage per Gesetz regeln."

Ähnlich äußerte sich FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr. "Über den Genesenenstatus sollte wieder im Parlament entschieden werden. Nach zwei Jahren Pandemie dürfen wir uns keine rechtlich fragwürdigen Freiheitseingriffe mehr erlauben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Gesundheitsminister seien zum Schluss gekommen, dass das aktuelle Verfahren nicht sinnvoll sei. "Das nehmen wir sehr ernst", betonte Dürr. "Wenn die Gesundheitsminister sich mehrheitlich dafür aussprechen, sollten wir diese Regelung ändern."