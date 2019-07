Streit über Fahrverbote: Tirol bleibt hart, Bayern droht

Das heutige Gipfeltreffen von Vertretern Deutschlands und Österreichs zum Verkehrsstreit wird laut dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) kein schnelles Ende der Fahrverbote für Stau-Umfahrer sowie der Lkw-Blockabfertigungen auf dem Weg nach Italien bringen. Zwar sagte Platter nach anfänglichem Zögern seine Teilnahme an dem Treffen in Berlin zu, stellte aber in der "Süddeutschen Zeitung" klar: "Worüber ich auf keinen Fall diskutieren werde, sind Fahrverbote und die Lkw-Blockabfertigung. Ich werde keinen Millimeter nachgeben, diese Maßnahmen sind unverrückbar."

Platter will in dieser Frage auch dann hart bleiben, wenn Deutschland der von Tirol geforderten höheren Lkw-Maut, der sogenannten Korridormaut, zuzustimmen würde. "Nur die Maut zu beschließen, ist mir zu wenig", betonte er. Die "Notmaßnahmen" könnten erst dann beendet werden, "wenn der Verkehr tatsächlich zurückgeht". Am Mittag nimmt Platter an einem Krisentreffen in Berlin teil, zu dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch seinen österreichischen Kollegen Andreas Reichhardt und den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) eingeladen hat.

Landeshauptmann: Fahrverbote werden gültig sein

Angesichts des Ferienstarts in Bayern erwartet der Landeshauptmann ein "starkes Reisewochenende". Er könne nur dazu aufrufen, dass nicht alle am selben Tag fahren. "Und das man sich von seinem Navi nicht auf Umwege ableiten lässt - denn die Fahrverbote werden gültig sein", stellte er klar. "Die Gäste, die nach Italien wollen, müssen einfach in Kauf nehmen, dass sie auf der Autobahn bleiben müssen."

In Tirol und im Salzburger Land gelten Fahrverbote für Urlauber auf Ausweichrouten. Dadurch werden sich nach Einschätzung des ADAC die Staus an den Brennpunkten rund um Innsbruck und Salzburg noch vergrößern.

Scharfe Kritik von Söder

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte vor dem Krisentreffen das Vorgehen der Nachbarn einmal mehr mit deutlichen Worten: "Ich finde das Verfahren der Tiroler und der Salzburger keinen guten Stil. Es bringt Freundschaften durcheinander und führt zu langfristigen Verwerfungen zwischen Regionen", sagte er der dpa.

Dabei verwies der CSU-Chef auch auf eine mögliche Klage gegen Österreich, die derzeit wegen der Fahrverbote und der Lkw-Blockabfertigung geprüft wird: "Ich glaube, das ist ein ehrlicher Weg. Österreich hat ihn bei der Maut auch gewählt." Wien hatte unterstützt von den Niederlanden gegen die Maut-Pläne der deutschen Bundesregierung geklagt; der Europäische Gerichtshof erklärte die Maut daraufhin für rechtswidrig.

Söder: Urlaub in Bayern statt in Österreich

Angesichts des Verkehrsstreits wirbt Söder zudem indirekt dafür, lieber in Bayern als in Österreich Urlaub zu machen: "Wenn die österreichischen Freunde sagen: 'Wir wollen keine bayerischen Autofahrer und Touristen bei uns', dann muss man das schweren Herzens respektieren. Zum Glück kann man im Allgäu, in Garmisch oder in Berchtesgaden genauso Skisport betreiben wie in Kitzbühel." Und der Ministerpräsident fügte hinzu: "Wenn man den klimasensibleren Wintersport bevorzugt, ist Bayern ohnehin die bessere Alternative."

Platter: Aufregung "überzogen"

Platter hält die Aufregung in Bayern für überzogen. "Wer in einer Ortschaft essen möchte oder dort übernachten, kann ja weiterhin abfahren", sagte er. Und die mautfreie Brenner-Bundesstraße sei ebenfalls weiterhin offen, es gehe nur um die Stauumfahrungen durch Ortschaften. "Da müssen wir einfach die lokale Bevölkerung schützen."

Der Landeshauptmann machte deutlich, dass ihm die Anwohner entlang der Ausweichrouten wichtiger sind als die Beziehungen zwischen Tirol und Bayern: Was sich auf Tirols Straßen abspiele sei "wirklich nicht lustig". Tirol sei die am stärksten belastete Region im gesamten Alpengebiet. "Da geht es um mehr als nur um gute Beziehungen zu den Nachbarn."