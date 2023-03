Streit über Corona-Bußgeld landet im Landtag – Minister sauer

Der Streit zwischen der bayerischen SPD-Fraktion und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) über die Rückzahlung von Bußgeldern wegen der Corona-Ausgangsbeschränkung geht in die nächste Runde.

Die SPD-Fraktion bringt das Thema per Dringlichkeitsantrag an diesem Mittwoch ins Landtagsplenum ein – und verschärft die Kritik: Die Staatsregierung missachte mit ihrem Vorgehen die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts. Minister Holetschek wies die SPD-Vorwürfe als "falsch und in der Wortwahl unverschämt" zurück.

Ausgangsbeschränkung von Bundesrichtern gekippt

Bayern hatte vor genau drei Jahren wegen Corona im Alleingang ganztägige Ausgangsbeschränkungen eingeführt – in den anderen Bundesländern galten nur Kontaktbeschränkungen. Ende 2022 stufte das Bundesverwaltungsgericht die strenge bayerische Regelung nachträglich komplett als unverhältnismäßig und unwirksam ein. Das Gericht bestätigte damit eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.

Der Freistaat will nun zwar Bußgelder zurückzahlen – aber nur unter zwei Voraussetzungen. Das Bußgeld muss zum einen den Zeitraum 1. bis 19. April 2020 betreffen, da sich darauf die Gerichtsentscheidung bezieht. Zwar galt die Ausgangsbeschränkung wortgleich schon ab 21. März 2020, die Verwaltungsrichter entschieden konkret aber nur über die Corona-Verordnung, die im April in Kraft war. Zum anderen werden nur Bußgelder zurückgezahlt, die für das "Verlassen der eigenen Wohnung zum Verweilen im Freien alleine oder ausschließlich mit Angehörigen des eigenen Hausstandes erlassen" wurden. Wer also schon Ende März oder aus anderem Grund zur Kasse gebeten wurde, geht leer aus.

Kritik von SPD, Freien Wählern und AfD

Die SPD-Fraktion verlangt, die Staatsregierung solle die zu Unrecht belangten Bürgerinnen und Bürger "komplett rehabilitieren" – indem sie die Bußgelder ohne Ausflüchte zurückerstatte. "CSU und Freie Wähler dürfen sich hier nicht hinter juristischen Spitzfindigkeiten verstecken", fordert SPD-Rechtsexperte Horst Arnold. "Es ist schon schlimm genug, Bayerns Bürgerinnen und Bürger über Wochen hinweg widerrechtlich eingesperrt zu haben. Sich dann aber auch noch wegzuducken und für den eigenen Fehler nicht geradezustehen, zeugt von Arroganz und Anmaßung." Die Politik stehe nicht über dem Gesetz.

Kürzlich forderten auch schon SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sowie auch die Gesundheitsexpertin der Freien Wähler im Landtag, Susann Enders, in BR24-Interviews eine großzügigere Rückzahlung von Bußgeldern. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Andreas Winhart, sieht Handlungsbedarf – und warnte vor "neuer Willkür".

Holetschek: "Große Unkenntnis"

Gesundheitsminister Holetschek will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. "Die Forderung, alle Corona-Bußgelder im Zusammenhang mit Ausgangsbeschränkungen zurückzuzahlen, zeugt von großer Unkenntnis." Das Bundesverwaltungsgericht habe keineswegs geurteilt, dass zur Bekämpfung einer Pandemie Ausgangsbeschränkungen generell unzulässig seien.

In dem Urteil hätten die Richter beanstandet, dass es untersagt gewesen sei, die Wohnung zu verlassen, um alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands im Freien zu verweilen. "Entsprechend kann nun auf Antrag in jenen Fällen eine Rückerstattung erfolgen, in denen das Bußgeld aus genau diesem Grund verhängt wurde." Die Staatsregierung orientiere sich ganz eng am Urteil. "Es wäre zudem ein falsches Signal, auch dann Bußgelder zurückzuzahlen, wenn jemand Corona-Partys gefeiert und damit andere Menschen gefährdet hat."

Minister: Einzelfallprüfung möglich

Anders als noch bei der Ankündigung der Rückzahlung vor zwei Wochen schließt Holetschek nun nicht mehr aus, dass auch bei vor dem 1. April verhängten Bußgeldern eine Erstattung möglich sein könnte, sofern sie wegen Verweilens im Freien verhängt wurden. "In den wenigen Einzelfällen von Bußgeldern von Ende März 2020 – also während der vorläufigen Ausgangsbeschränkung durch Allgemeinverfügung – kann eine Einzelfallprüfung durch die Regierungen erwogen werden", teilte der Minister jetzt mit. Nähere Angaben zu dieser Möglichkeit machte er zunächst nicht. Vor wenigen Tagen hatte Holetschek noch darauf beharrt, dass der Zeitraum 1. bis 19. April durch die Richter definiert worden sei.

Die Ausgangsbeschränkung war in der Tat zunächst nur per Allgemeinverfügung angeordnet worden, schon am 24. März 2020 folgte aber die rückwirkend gültige bayerische Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung. Ab 27. März lag dazu ein Corona-Bußgeldkatalog vor. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung sah er einen Regelsatz von 150 Euro vor.

Stichprobenartige BR-Anfragen bei Landratsämtern und Städten zeigen: Das Vorgehen der Kommunen zu Beginn der Regelung war sehr unterschiedlich. Im Landkreis Würzburg wurden für den Zeitraum 21. bis 31. März rund 80 Bürger wegen der Ausgangsbeschränkung zur Kasse gebeten, im Landkreis Weilheim-Schongau sieben, in Augsburg drei. Dagegen ahndete das Landratsamt Rosenheim vor dem 1. April Verstöße "aus Rechtssicherheitsgründen" nicht. Auch die Zentrale Bußgeldstelle der Stadt Nürnberg erließ für den Zeitraum von 21. bis 31. März keinen Bußgeldbescheid.

Stadt München: "Nicht besonders bürgerfreundlich"

Laut Gesundheitsminister Holetschek setzt Bayern bei den Rückzahlungen auf ein möglichst einfaches Vorgehen mit einem formlosen Schreiben. Die Anträge würden dann "unbürokratisch abgearbeitet".

Dagegen beklagt das Kreisverwaltungsreferat München, das vom Ministerium vorgegebene Verfahren sei nicht besonders bürgerfreundlich. "Es reicht für eine Rückzahlung nicht aus, dass die Regeln, gegen die man verstoßen hatte, durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für unwirksam erklärt wurden", teilte das KVR auf BR24-Anfrage mit. Betroffene müssten einen Antrag stellen, den die zuständigen Behörden "im Wege des Gnadenverfahrens" prüfen müssten.

Aufgabe der Kreisverwaltungsbehörden sei festzustellen, ob man berechtigt sei, einen Antrag zu stellen. Anschließend müssten die Anträge an die Bezirksregierungen zur Entscheidung weitergeleitet werden – oder bei Beträgen von mehr als 500 Euro ans Gesundheitsministerium. Wenn das Verfahren vor Gericht rechtskräftig abgeschlossen worden seien, müssten sich Betroffene an die Staatsanwaltschaft oder an das Gericht wenden. Die Rückzahlung erfolge dann wiederum durch die jeweilige Kommunalbehörde. Fazit des Münchner KVR: "Insofern sind im Rahmen der Rückerstattung viele verschiedene Behörden involviert, die entsprechende Verfahrensvorbereitungen und Prüfungen durchführen müssen."