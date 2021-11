Polizeigewerkschaft vs. Innenminister: Streit über 2G-Kontrollen

Im Kino, der Gaststätte oder dem Konzertsaal: Die Polizei soll 2G, 3G oder 3G+ intensiver überwachen und dabei mit den kommunalen Ordnungsämtern zusammenarbeiten. Polizeigewerkschafter sehen diese Zusatzaufgaben kritisch. Impf- oder Testnachweise kontrollieren – das sei bisher nicht Sache der Polizei, sagt Jürgen Ascherl vom bayerischen Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er fürchtet eine Überfrachtung der Kolleginnen und Kollegen mit immer neuen Aufgaben. "Die Politik ist sehr schnell bei der Hand und die Polizei wird es dann schon irgendwie richten," kritisierte Ascherl.

Polizeigewerkschafter: "Polizei wieder Mädchen für alles"

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) reagierte im BR-Interview unterkühlt auf die Kritik der Gewerkschaft. "Entschuldigung, das hat nicht die Polizeigewerkschaft zu entscheiden, sondern das entscheidet dann die Polizeiführung," sagte Herrmann zu den Plänen der Staatsregierung, die Polizei verstärkt in die Überwachung der Corona-Zugangskontrollen einzubinden. Herrmann betonte, dass die Beamten dabei nicht einzelne Impf-Nachweise kontrollieren sollen, sondern ob überhaupt Kontrollen seitens der Betreiber stattfinden.

Herrmann: Corona-Kontrollen aktuell wichtiger als Falschparken

Um die Polizeikräfte zu entlasten, will Herrmann klare Prioritäten bei den Kontrolltätigkeiten der Polizei. Angesichts der Überlastung der Intensivstationen seien Corona-Kontrollen derzeit "aufgrund von Lebensgefahr wichtiger als zum Beispiel eine Verkehrskontrolle," so Herrmann. Er sei sich den Belastungen der Polizei bewusst, "aber dann findet jetzt in den nächsten Tagen eben eine Geschwindigkeitskontrolle oder Kontrolle von Parkverstößen weniger statt."

