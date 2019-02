13.02.2019, 17:28 Uhr

Streit nach Fassaden-Abriss: Neuselsbrunner setzen Vonovia ab

Nach dem Abriss der Fassaden von fünf Hochhäusern in Nürnberg-Neuselsbrunn war das Vertrauen in die Hausverwaltung weg. Bei einer außerordentlichen Eigentümerversammlung in der Meistersingerhalle haben die Eigentümer nun kurzen Prozess gemacht.